La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 4 de noviembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 4 de noviembre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

8:33 Horas | Sheinbaum destaca triunfo de gobernadores electos de California y Texas por ser de origen mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el triunfo de los gobernadores electos de California, Xavier Becerra y de Texas, Gina Hinojosa, en las elecciones intermedias de Estados Unidos por ser de origen mexicano, con lo que, dijo, no sólo tienen un vínculo con su estado, sino también con los connacionales que radican en ese país.

"Yo creo que (resultados de elecciones) muestra un sentimiento del pueblo estadunidense, y quisiera resaltar el triunfo de dos personas de origen mexicano que son el gobernador electo de California y la gobernadora electa de Texas. Ambos tienen, ya sea padre o madre o dos de ellos nacidos en México y tienen un vínculo con su estado, su propuesta, pero también un vínculo con los mexicanos y nos da mucho gusto que mexicanos-estadunideneses que están allá tengan esta participación y este reconocimiento", dijo.

7:50 Horas | Plan Michoacán registra avance del 67% a un año de su implementación

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia -que se implementó luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo- registra un avance del 67% a un año de su puesta en marcha tras mil 680 obras y acciones concluidas de más de 2 mil 500 programadas, además de que se han ejercido 61% de recursos respecto a los 118 mil millones de pesos destinados para el periodo 2025-2030, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mañanera de Sheinbaum hoy 4 de noviembre: Video completo