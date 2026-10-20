La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 20 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 20 de octubre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

8:40 Horas | Orden de captura en EU contra Raúl Castro es político: Sheinbaum

La orden de captura emitida por una juez en Estados Unidos contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, a quien se le señala como el responsable de dos aeronaves civiles en 1996 tiene tintes políticos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Pienso que es político y tiene que ver también con la elección de noviembre -desde mi punto de vista- y los votos que quieran ganar de un lado y de otro", dijo la mandataria al ser cuestionada sobre este tema.

8:31 Horas | Sheinbaum confirma que están cerca de acuerdo comercial con EU, pero aún no llegan al borrador final

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que están cerca de cerrar el acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos con el que se busca que ese país reduzca los aranceles a vehículos, el acero y aluminio, aunque dijo que aún no llegan al borrador final porque siguen negociando algunos temas, aunque destacó la "buena actitud" de los funcionarios estadunidenses involucrados en la negociación.

"Ya estamos muy cerca, todavía hay algunos temas. ¿Qué es lo que queremos? Reducir al máximo las tarifas que tenemos hoy, los aranceles que pesan hoy en vehículos, el acero y aluminio y que no haya más aranceles.

"Estados Unidos nos plantea propuestas, se puede reducir tanto el arancel y solicitamos de México A B, C, D. En ese tema todavía hay temas que no acabamos de resolver porque queremos lo mejor para México, pero hay muy buena actitud del gobierno de Estados Unidos en este tema, como de la secretaria de Comercio como del área de tratados comerciales y el embajador", explicó.

8:17 Horas | Sheinbaum rechaza que haya hecho pacto con gobernadora de Chihuahua para captura del exfiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya hecho un pacto con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como ha acusado la oposición luego de la detención del exfiscal del estado, César Jáuregui Moreno, por la participación de agentes de la CIA durante un operativo para el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

"La justicia está por encima incluso de la política, nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia. Imagínense ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel. La fiscalía hace su investigación y procede y en todo caso la fiscalía tiene que mostrar las declaraciones de cada una de las personas que hicieron su declaración para llegar a este punto", dijo.

Mañanera de Sheinbaum hoy 20 de octubre: Video completo