¡Indignante! Graban segundo caso de maltrato animal en Hidalgo en menos de una semana

Un nuevo acto de crueldad animal quedó al descubierto en el estado de Hidalgo, luego de que una cámara de videovigilancia captó el momento en que una camioneta tipo pick up atropelló a una perrita que descansaba sobre la vía pública en el municipio de Mineral de la Reforma.

Los hechos se registraron sobre la calle Adolfo López Mateos, en la colonia Minerva. En las imágenes difundidas en redes sociales se aprecia cómo el vehículo avanza directamente hacia el ejemplar recostado. Pese a los ladridos y chillidos de dolor tras el impacto, el conductor continuó su marcha sin detenerse para brindar auxilio.

"Ante el reporte ciudadano, personal del ayuntamiento acudió al sitio para resguardar a la perrita y trasladarla de urgencia a valoración médica veterinaria", confirmaron fuentes municipales.

Reproducir Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto de la agresión sobre la vialidad.

Este caso se suma a una serie de agresiones contra animales reportadas en la entidad en menos de una semana. Hasta el momento, el estado de salud de la canina se mantiene bajo pronóstico reservado, mientras las autoridades locales analizan las grabaciones para identificar las placas de la unidad y deslindar responsabilidades penales.

Detalles del reporte en la colonia Minerva:

Ubicación: Calle Adolfo López Mateos, Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Vehículo involucrado: Camioneta tipo pick up.

Estatus de la víctima: Resguardada por el ayuntamiento y en atención médica.

Estatus de la investigación: En rastreo del responsable mediante cámaras de seguridad.

El estado de Hidalgo contempla en su Código Penal penas de seis meses a dos años de prisión y multas económicas a quien incurra en actos de crueldad, maltrato o prolongación del sufrimiento inútil en animales domésticos o ferales.

La recurrencia de atropellamientos intencionados y omisión de socorro en municipios de la zona metropolitana de Pachuca —como Mineral de la Reforma— ha llevado a colectivos ambientalistas a exigir la pronta intervención de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra los Animales de la FGE, así como la actualización de los reglamentos municipales de bienestar animal para sancionar con severidad el abandono y la agresión en la vía pública.