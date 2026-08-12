Madre soltera denuncia aseguramiento de su casa sin orden de cateo

Una madre soltera denunció que desde el pasado miércoles 6 de agosto, mientras estaba con su hija en el hospital por una cirugía, su casa fue asegurada por la Fiscalía de Morelos y desde esa fecha no le permiten ingresar a su hogar.

Ese mismo día llegó al inmueble que renta y pidió una explicación, pero también se puso a disposición de las autoridades quienes nunca le dieron una explicación de este aseguramiento.

"Me empujaron... como del hombro, que no me podía acercar. Pedí alguna orden, algo para yo estar informada de qué es lo que estaba pasando o por qué estaban interviniendo al hogar mío y de mi hija. Y pues nada, me dijeron que me tenía que retirar del lugar sin una orden, sin una explicación, sin nada", señaló María Elizabeth Vélez Contreras, la madre soltera afectada.

Lo más extraño es que en estos siete días ha recibido notificaciones a su dispositivo móvil, de que sus electrodomésticos son apagados y encendidos en otra ubicación, por lo que ha pedido que se le informe a detalle si hay electrónicos que hayan sido asegurados.

“También mis aparatos electrónicos, ¿no? Me han estado notificando que han estado utilizándose, entonces yo no sé qué tomaron, si se lo llevaron, si están en Fiscalía, si están en mi casa, porque se están conectando con mis cosas, las cosas de mi hija", agregó.

La mujer dijo que en caso de que no le sea regresada su casa, interpondrá un amparo para que le permitan tener acceso a sus bienes personales, porque ni ropa, ni sus documentos ha podido sacar para reinscribir a su hija a la escuela.

"Tiene ocho días que ha tocado a las puertas de la Fiscalía sin recibir una respuesta. Está en vías de presentar el día de hoy un amparo para solicitar la intervención de la Justicia Federal, en el sentido de que los amparos son contra acciones y omisiones. Y aquí hay una acción y una omisión de parte de la autoridad, por parte de la Fiscalía, porque hay una indebida investigación", señaló Miguel Ángel Rosete, abogado de la madre soltera.

El abogado pidió a las autoridades no afectar los derechos de esta mujer, sino no hay ninguna acusación en su contra y permitirle que ingrese a su hogar a recuperar sus bienes personales.