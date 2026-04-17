LUX presenta "Chin Up" para desafiar el "Text Neck" y recuperar la postura de protagonista

El "Text Neck" (cuello de texto) no es solo una cuestión física; está transformando silenciosamente la forma en que las personas se proyectan al mundo.

LUX, la icónica marca global de belleza, sabe que el verdadero resplandor se basa en cómo una misma se presenta. Esa energía natural de "it girl" comienza con la postura. Por eso, la marca presenta "LUX Chin Up", una herramienta digital diseñada para combatir el "Text Neck" y motivar a las mujeres a que mantengan una postura empoderada y su belleza audaz aún más deslumbrante.

"LUX siempre ha inspirado a las mujeres a potenciar su presencia y adueñarse del poder de su belleza", así lo explica Gaurav Datta, vicepresidente global de la marca. "Nuestros teléfonos son herramientas fascinantes para expresarnos, pero tienen un costo. Elevan nuestro yo digital, pero a menudo minimizan nuestra presencia en el mundo real. Ese constante encorvamiento desgasta silenciosamente nuestra postura, nuestra elegancia y nuestra belleza audaz. Con 'Chin Up', ofrecemos una invitación sencilla para que las mujeres se realineen, se eleven y retomen el control de su poder".

LUX invita así a descubrir una solución brillantemente sencilla y tecnológica, sin necesidad de descargas complicadas. "LUX Chin Up" es una página web inteligente que se conecta con los sensores de movimiento de cada teléfono. Al usarla con la opción de pantalla dividida, permanece visible como una pequeña pestaña, recordando el ángulo perfecto que se debe mantener mientras se disfruta del tiempo en pantalla.

• El ángulo perfecto: la herramienta ayuda a sostener el móvil en un ángulo óptimo de 90 grados.

• El toque sutil: si una comienza a encorvarse y el ángulo desciende, el sensor lo detecta y la pantalla parpadea, invitando a elevar el teléfono móvil.

• El renacer: enderezar la postura, elevar el teléfono nuevamente y continuar el scroll arrasando con seguridad.

LUX cree firmemente que este puede ser un ritual de belleza moderno y esencial que trasciende el momento de la ducha. Al inspirar la adopción de la postura ideal, LUX eleva naturalmente la mirada y la presencia, restaurando al instante una vibra radiante, capaz de robar miradas en cualquier lugar. Es un pequeño cambio que resalta la verdadera belleza de la protagonista, tanto dentro como fuera de la pantalla.

La marca invita a hacer de "LUX Chin Up" el nuevo ritual de amor propio. Ahora es posible descubrirlo por una semana, elevar la postura y deslumbrar con la belleza de cada una. Para más información, visitar lux.com/chinup.