Lotería Nacional y TEPJF presentan billete conmemorativo por las tres décadas del Tribunal Electoral

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y Lotería Nacional presentaron la develación del billete del Sorteo Superior No. 2904 en conmemoración del aniversario de este órgano jurisdiccional en la sede del Tribunal Electoral.

“30 años de justicia cercana” es el concepto bajo el cual se diseñó este billete conmemorativo. Con ello se distingue la trayectoria de la institución que se dedica a velar por la justicia y el cumplimiento de la ley.

En la ceremonia estuvieron presentes: Gilberto Bátiz García, presidente del TEPJF; Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional; y la magistrada y los magistrados de la Sala Superior, Claudia Valle Aguilasocho, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera.

En su participación, el magistrado presidente Bátiz García reafirmó la responsabilidad fundamental que ha mantenido la institución a lo largo de estos años:

“Treinta años después, la responsabilidad esencial del Tribunal Electoral, del tribunal constitucional en materia electoral de México, prevalece y permanece: garantizar que la competencia por el poder tenga reglas, que el voto tenga protección, que los derechos tengan una vía de defensa y que los conflictos propios de nuestra democracia puedan resolverse siempre por la vía del derecho y nunca por la vía de la fuerza”

En la intervención de la directora general de Lotería Nacional Olivia Salomón mencionó tres puntos: Primero agradeció por la colaboración con la TEPJF y resaltó la importancia del cuidado de la democracia, luego reconoció la labor de los integrantes la que conforman por contribuir al al ejercicio y la protección de los derechos políticos de las y los mexicanos y finalmente expresó que con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pueblo es protagonista de las decisiones que marcan el rumbo del país.

“Sus resoluciones han contribuido a proteger el voto ciudadano, ampliar los derechos políticos y abrir caminos para que más mujeres y sectores históricamente excluidos participen en las decisiones de nuestro país”, dijo Salomón al expresar la presencia del Tribunal en estas tres décadas.

¿Cuándo se celebrará el Sorteo Superior No. 2904?

El próximo viernes 13 de noviembre de 2026. Se transmitirá por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios. Se lanzaron dos millones 400 mil cachitos que ya se pueden adquirir con las y los billeteros, en los puntos de venta autorizados, a través de miloteria.mx y en la App MiLotería.

Por otro lado, la magistrada y los magistrados también tomaron la palabra en la conmemoración. Valle Aguilasocho comentó que estos treinta años conforman un legado importante de justicia electoral. De la Mata Pizaña platicó sobre los eventos por los cuales el Tribunal ha atravesado. Y Fuentes Barrera enfatizó en la protección de los derechos de los ciudadanos, confiando en la institución.

Exposición fotográfica “30 años de justicia electoral. De la construcción institucional a una justicia cercana”

En el mismo evento, se inauguró una exposición dedicada a las tres décadas del Tribunal, ubicada en el Salón de Usos Múltiples de la Sala Superior.

Ahí se puede encontrar una línea del tiempo, recortes periodísticos que dan cuenta de resoluciones trascendentes, una infografía que describe el trabajo jurisdiccional de 1996 a 2026: 1 millón de notificaciones practicadas, 321 mil 208 asuntos recibidos, 138 mil 766 sentencias emitidas, 99.9 por ciento de casos resueltos. Y una galería fotográfica de las magistraturas que han formado parte del pleno de la Sala Superior, de las Salas Regionales y de la Sala Especializada del TEPJF.