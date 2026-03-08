Lotería Nacional: Resultados del Sorteo Zodiaco 1737 del 8 de marzo de 2026

La Lotería Nacional lleva a cabo este domingo 8 de marzo el Sorteo Zodiaco 1737, en honor al Día Internacional de la Mujer.

Se trata de una fecha que honra la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la justicia y la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad.

Su origen se remonta a los movimientos obreros de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando mujeres trabajadoras alzaron la voz para exigir mejores condiciones laborales, derecho al voto y equidad social.

En 1975, la Organización de las Naciones Unidas oficializó esta conmemoración, reconociéndola como un día para reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos que aún persisten en materia de igualdad de género.

A lo largo de los años, el Día Internacional de la Mujer se ha convertido en un espacio para visibilizar el papel fundamental que las mujeres desempeñan en la construcción de sociedades más justas, incluyentes y solidarias.

Es también una oportunidad para reafirmar el compromiso colectivo de erradicar la discriminación y promover condiciones de respeto, desarrollo y bienestar para todas.

Si compraste un cachito o serie para el Sorteo Zodiaco 1737, te contamos que el Premio Mayor para hoy es de 7 millones de pesos en una serie. Esto significa que para hoy la serie consta de 120 mil emisiones, es decir, que los billetes van numerados del 00000 al 9999 por cada uno de los 12 signos del zodiaco. Cada cachito cuesta 20 pesos y la serie, 400 pesos.

Develación del billete del Sorteo Zodiaco 1737 por el Día Internacional de la Mujer

¿Cuáles son los números ganadores?

Será en las próximas horas cuando la Lotería Nacional dé a conocer a los ganadores del Sorteo Zodiaco 1737, por lo que te sugerimos volver más tarde y descubrir si eres uno de los próximos millonarios.

¿De cuánto es el reintegro hoy?

Un reintegro de la Lotería Nacional es la devolución de la cantidad que se invirtió al comprar billetes o ‘cachitos’ del Sorteo Zodiaco 1737. Cada sorteo define la forma en que se reparten los reintegros, y la decisión de cobrarlos o seguir participando recae en cada jugador.

¿Cómo cobrar premios de la Lotería Nacional?

Si tu billete resultó premiado este domingo 8 de marzo, puedes cobrar tu premio o reintegro en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Cajas de Pagos de Premios y Reintegros, Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

El Sorteo Zodiaco 1736 de la Lotería Nacional es este 8 de marzo

¿Cuál es el horario del sorteo de la Lotería Nacional?

El Sorteo Zodiaco 1737 se lleva a cabo a las 20:00 horas de este domingo 8 de marzo. Para seguir la transmisión en vivo, sintoniza el canal de YouTube de la Lotería Nacional - Sorteos Tradicionales.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es una institución gubernamental mexicana encargada de organizar sorteos y loterías con el objetivo de generar recursos para la asistencia pública.

Fundada en 1770, esta entidad tiene una larga tradición en el país y es conocida por sus diversos sorteos, como el Sorteo Mayor, Sorteo Zodiaco y Sorteo Superior, entre otros.

Los fondos recaudados a través de la venta de boletos se destinan a apoyar programas y proyectos sociales en beneficio de la población mexicana.

La Lotería Nacional no solo brinda la posibilidad de ganar importantes premios a sus participantes, sino que también contribuye al desarrollo y bienestar de la sociedad.

Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Nacional

El próximo sorteo de la Lotería Nacional es el martes 10 de marzo. El Sorteo Mayor 4005 será en honor al 91 aniversario del Diario de Puebla. El Premio Mayor será de 21 millones de pesos en tres series; cada cachito cuesta 30 pesos y la serie completa, 600 pesos.