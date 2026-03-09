EU sentencia a mexicano a 7 años de prisión por tráfico de armas

Un mexicano fue sentenciado a siete años de prisión tras ser acusado de conspiración para traficar armas de fuego de Estados Unidos hacia México, así lo dio a conocer hoy el Departamento de Justicia estadunidense.

Se trata de Martín Edgar Garza Pacheco, de 42 años y residente de Melchor Múzquiz, Coahuila, quien fue arrestado en el puerto de entrada de Eagle Pass el 22 de abril de 2023 como resultado de una investigación sobre tráfico de armas de fuego entre ambos países, destacó el fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons.

La investigación determinó que Garza Pacheco utilizó a sus cómplices Shiddartha Salinas Ávila y Víctor Ulysses Ybarra-Daniels para comprar un total de 36 armas de fuego en varias tiendas minoristas del área de San Antonio. Una vez adquiridas las armas, Garza Pacheco viajaba de México a San Antonio a través del puerto de entrada de Eagle Pass y luego las traficaba de regreso a México en su vehículo.

Luego de su arresto y el proceso que inició en su contra, el coahuilense se declaró culpable el 21 de agosto de 2023 y esta semana se le dictó sentencia de 84 meses de prisión por el delito de conspiración para traficar armas de fuego.

En el caso de sus cómplices, la jueza federal de distrito, Alia Moses, condenó a Ybarra-Daniels a 48 meses de prisión federal el 8 de octubre del año pasado y Salinas Ávila a 42 meses, también en noviembre de 2025.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza fueron las responsables de conducir esta investigación hasta lograr la sentencia de los responsables

El Departamento de Justicia informó que este caso formó parte de la operación Take Back America que tuvo como objetivo frenar el tráfico de migrantes ilegales y hacer frente a las bandas del crimen organizado que trafican personas, drogas y armas de fuego.

vjcm