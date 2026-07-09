La Lotería Nacional dedica billete al pato Merlín

Más allá del fútbol, este Mundial 2026 nos dejó la conmovedora historia de un pato al que los mexicanos adoptaron como su propia mascota, y hoy es inmortalizado a través de un billete de lotería.

Apenas había iniciado la justa veraniega cuando la imagen del pato Merlín con su jersey de la selección mexicana caminando por las calles se viralizó rápidamente y las redes se llenaron de mensajes de cariño.

Gracias al carisma del ave, su figura se popularizó en poco tiempo a nivel nacional e internacional. Por ello, la Lotería Nacional (LOTENAL) decidió rendirle un homenaje a la mascota favorita de la afición mexicana al fútbol, a través de un billete de lotería con su imagen.

Excélsior / Roberto Rodríguez Rebollo

Este jueves 09 de julio de 2026 se llevó a cabo la ceremonia de develación del billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2891 dedicado al pato Merlín. El Teatro de la Lotería Nacional, ubicado en avenida Hidalgo 130, colonia Guerrero, recibió a su invitado de honor y su familia.

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El evento contó con la presencia de la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón; la cuidadora de Merlín, Karla Ivette Gómez López, su familia, Cristián Gómez y Carlos Gómez.

Además de la asistencia de algunos invitados especiales, destacó la participación de las seleccionadas subcampeonas del mundo durante el Mundial femenil de 1971 celebrado en México, encabezadas por Alicia Vargas, quienes estuvieron presentes en el acto.

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La cuidadora de Merlín, Karla Ivette Gómez López, agradeció el reconocimiento para su familia de la cuál forma parte el pato más famoso del Mundial.

“Para nosotros es muy importante que conozcan a la familia, que sepan que sí se puede, nosotros venimos de una familia comerciante, venimos desde abajo, tenemos una historia muy bonita de vida y nos da mucho gusto que ustedes como sociedad hayan aceptado a mis hijos y a Merlín. Estamos muy contentos de que el día de hoy Merlín sea homenajeado. Merlín representa a todas las familias mexicanas, a esas familias que somos trabajadores y que todos los días vamos y luchamos para llevar un sustento a nuestra casa”, dijo Gómez.

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Por su parte, durante su intervención, la directora de LOTENAL, Olivia Salomón, destacó el papel de la familia Gómez como un ejemplo para la sociedad.

“La Lotería Nacional, acompaña los momentos más importantes de nuestro país, tanto preservar nuestra memoria colectiva pero visibilizar las causas. Difundir valores y acompañar este tipo de conmemoraciones que fortalecen la identidad nacional. Por eso, hoy nos llena de orgullo dedicar este cachito a una historia que nació entre la gente y que con la fuerza y el cariño de millones de mexicanas y mexicanos ya forma parte de la memoria de nuestro tiempo; pocas historias representan mejor este propósito que la de Merlín”, mencionó la funcionaria.

Excélsior / Roberto Rodríguez Rebollo

Además, insistió en que la historia de Merlín nació para quedarse en el corazón de los mexicanos.

“Los grandes símbolos de una nación no siempre nacen donde fueron imaginados, muchas veces nacen entre su gente. Merlín es prueba de ello, y hoy este billete lleva su imagen pero también el cariño de millones de mexicanas y mexicanos que hicieron suya esta historia y que encontraron en ella un motivo para sonreir, sentirse orgullosos de su país y recordar que las cosas más sencillas también pueden unirnos, porque al final celebrar a Merlín es celebrar a una familia trabajadora”, concluyó Salomón.

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El sorteo se llevará a cabo el próximo viernes 24 de julio de 2026, se va a otorgar un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series con una bolsa total a repartir de 51 millones de pesos.