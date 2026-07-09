Detienen a mujer de 23 años por acuchillar a una abuelita

Una mujer de 23 años fue detenida en Allende, Nuevo León, por su presunta participación y responsabilidad en la agresión de una adulta mayor durante 2024.

Identificada como Jenifer “N”, la sospechosa fue arrestada el pasado martes en calles de la zona Centro de este municipio de la región citrícola.

Posteriormente fue internada en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal, en donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que Jenifer “N” enfrenta el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Información proporcionada por la Fiscalía de Nuevo León señala que Jenifer “N”, actualmente detenida, habría participado en la agresión contra una mujer adulta de identidad protegida con las iniciales E. A. T el 23 de mayo de 2024

En compañía de un hombre, la joven llegó a un domicilio de la colonia Valle de los Duraznos y confrontó a la víctima, con quien tenía viejas rencillas.

En ese momento el individuo se abalanzó sobre la propietaria de la casa y la sujetó mientras Jenifer “N” la agredió con un cuchillo, provocándole lesiones en el tórax.

La lesionada fue trasladada a un hospital, en donde recibió la atención médica oportuna; además interpuso la denuncia a través la cual las autoridades lograron dar con la ubicación de su agresora.

Adolescente de 14 años es asesinado en la calle

Un adolescente de 14 años murió la tarde de este miércoles tras ser atacado con un cuchillo mientras caminaba hacia una barbería en la colonia Infonavit La Joya, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:30 horas sobre la calle Tenochtitlan, donde el menor quedó gravemente herido tras recibir una puñalada en el abdomen. A pesar de la movilización de los cuerpos de auxilio, la víctima ya no presentaba signos vitales cuando llegaron al lugar.

De acuerdo con las autoridades, el adolescente, identificado como Jorge, caminaba acompañado de otro menor con la intención de cortarse el cabello cuando fueron interceptados por dos hombres.

Las primeras investigaciones indican que los agresores les cerraron el paso y comenzaron a hacerle reclamos al adolescente por motivos que hasta el momento no han sido esclarecidos.

Durante la discusión, uno de los sospechosos sacó un cuchillo y lo hirió en el abdomen, mientras que el otro llevaba un martillo con el que presuntamente pretendía golpear a la víctima.

Tras la agresión, ambos hombres escaparon corriendo del sitio antes de la llegada de las autoridades.

Vecinos que escucharon lo ocurrido solicitaron apoyo al número de emergencias 911, por lo que minutos después arribaron elementos de la Policía de Guadalupe y paramédicos.

Al revisar al adolescente, los socorristas confirmaron que ya había fallecido a consecuencia de la lesión provocada por el arma blanca.

La zona fue acordonada por los primeros respondientes para preservar los indicios, mientras elementos ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron las diligencias correspondientes.

Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena, fijaron evidencias y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

La causa oficial del fallecimiento será determinada mediante la autopsia de ley, aunque de manera preliminar se informó que la víctima presentaba una herida por arma blanca en el abdomen.