Localizan 33 paquetes con droga al interior de camioneta en Monterrey

Al interior de una camioneta con placas de Tamaulipas y la cual permanecía abandonada y con las luces encendidas, policías de Monterrey localizaron 33 paquetes con marihuana, en Nuevo León.

Los hechos se registraron en la colonia Moderna en el cruce de Félix U Gómez y Camelia, la madrugada de este martes.

Elementos de la corporación realizaban labores de prevención y vigilancia cuando se percataron de la presencia de una camioneta tipo Chevrolet Venture en color gris con placas de circulación XKP-556-A del estado de Tamaulipas, en estado de abandono.

La unidad tenía las luces encendidas por lo que los oficiales descendieron de su unidad para verificar el vehículo en cuyo interior encontraron 33 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana.

Posteriormente dieron aviso a las autoridades competentes para continuar con las indagatorias de rigor.