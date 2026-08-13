México rompe récord en turismo: recibe 51.1 millones de viajeros en primer semestre de 2026

México superó los niveles de turismo internacional registrados antes de la pandemia y alcanzó cifras históricas durante el primer semestre de 2026, informó desde Palacio Nacional la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora.

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria presentó el balance del sector turístico correspondiente al periodo de enero a junio de 2026, donde destacó que el país recibió 51.1 millones de viajeros internacionales, cifra que representa un crecimiento de 7.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Rodríguez Zamora resaltó que la recuperación del sector no solamente permitió regresar a los niveles previos a la pandemia, sino que México ya se encuentra por encima de esos registros.

Empezamos con el acumulado, viajeros internacionales, alcanzamos 51.1 millones, 7.7 por ciento más que el 2025. No solo ya llegamos como antes de pandemia sino ya nos recuperamos mucho más”, señaló la secretaria.

De acuerdo con los datos presentados, entre enero y junio llegaron al país 24.5 millones de turistas internacionales, es decir, visitantes extranjeros que permanecieron y pernoctaron en México.

Este indicador también representó un máximo histórico, al registrar un crecimiento de 4.7 por ciento, en un contexto internacional en el que el turismo aéreo ha mostrado una disminución en distintos mercados.

La actividad turística también generó una importante entrada de divisas. Durante el primer semestre del año, la derrama económica asociada al turismo internacional alcanzó 18 mil 781 millones de dólares.

El comportamiento de los primeros seis meses del año confirma la tendencia positiva que ya había reportado Sectur. Durante el primer trimestre de 2026, México había registrado 26.22 millones de viajeros internacionales, 10.2 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, mientras que los turistas internacionales llegaron a 12.66 millones.

Para mayo, el país ya acumulaba 42.87 millones de viajeros internacionales y 20.39 millones de turistas internacionales, ambos indicadores considerados récord históricos por la Secretaría de Turismo.

El comportamiento de los primeros seis meses del año confirma la tendencia positiva que ya había reportado Sectur. Eduardo Jiménez

México gana terreno en mercados internacionales

Uno de los aspectos destacados por la secretaria fue la diversificación de los mercados que están enviando turistas hacia México.

Entre los países que registraron los mayores incrementos en la llegada de visitantes durante el periodo se encuentran:

Colombia: +31.5 por ciento.

Colombia: +31.5 por ciento. Brasil: +19.3 por ciento.

Japón: +17.1 por ciento.

Canadá: +7.6 por ciento.

Suiza: +6.0 por ciento.

Australia: +3.8 por ciento.

Corea del Sur: +3.5 por ciento.

La estrategia de diversificación de mercados forma parte de las acciones que Sectur ha impulsado durante 2026. En julio, la dependencia informó que la conectividad aérea internacional también mostró crecimiento desde Canadá, Centro y Sudamérica y Europa.

El objetivo es reducir la concentración de visitantes en determinados mercados y fortalecer la presencia de México en regiones con potencial de crecimiento turístico.