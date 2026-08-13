Turismo e inversión, ejes del impulso económico de México: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó este jueves, el creciente interés internacional por el país como destino turístico y llamó a los viajeros extranjeros a conocer la riqueza cultural, natural e histórica, al tiempo que resaltó el entusiasmo de inversionistas por el Plan México.

Durante sus declaraciones, la mandataria señaló que México atraviesa un momento de gran popularidad turística y afirmó que el país está de moda. Asimismo, destacó que distintas encuestas colocan al territorio mexicano entre los países más amigables, por lo que lanzó una invitación directa a los visitantes internacionales: ¡Vengan a México!

La promoción turística cobra especial relevancia ante los grandes eventos que México albergará durante 2026. En este contexto, el gobierno federal busca aprovechar la llegada de visitantes para impulsar no sólo el turismo vinculado con eventos deportivos, sino también el conocimiento de destinos culturales, naturales, arqueológicos y comunitarios.

Derivado de lo anterior, la jefa de Estado subrayó la importancia de mejorar la infraestructura y conservación de los sitios turísticos. Entre los proyectos mencionados se encuentra la rehabilitación de Teotihuacan y otros sitios arqueológicos, con el objetivo de fortalecer la experiencia de quienes visitan el país.

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Plan México despierta interés

Aunado a lo anterior, la primera presidenta también habló sobre la reunión que sostuvo con el director de operaciones de Goldman Sachs, la cual calificó como positiva. Aunque aclaró que durante el encuentro no se concretó ningún compromiso específico de inversión, lo que sí aseguró es que existe “mucho entusiasmo” en torno al Plan México.

Bajo esta premisa, es necesario precisar que la estrategia busca vincular el crecimiento económico, la llegada de inversiones y la generación de empleos con una visión de desarrollo nacional.

En este contexto, el turismo se perfila como un sector estratégico para fortalecer la economía y generar una mayor derrama en las distintas regiones del país. Así, la apuesta del gobierno de México combina turismo, inversión y empleo bajo una misma estrategia: aprovechar el creciente interés internacional por México para atraer más visitantes, impulsar nuevos proyectos y generar mayores beneficios económicos para los destinos y sus comunidades.