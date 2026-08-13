Beca Rita Cetina: ¿cuánto falta para que termine la dispersión y qué letra cobra este jueves?

La dispersión de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria está por llegar a su fin. Este jueves 13 de agosto de 2026 corresponde el depósito a las familias cuyo primer apellido del titular de la tarjeta inicia con la letra S.

El apoyo que se entrega durante agosto consiste en un pago único de 2 mil 500 pesos por estudiante de primaria, destinado a apoyar a las familias con los gastos de útiles escolares y uniformes para el ciclo escolar 2026-2027. La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó previamente que este recurso sería depositado durante agosto, antes del regreso a clases.

Cabe mencionar que el calendario se organizó de manera escalonada para distribuir los depósitos y evitar concentraciones en las sucursales del Banco del Bienestar y que los mismos se realizan directamente en la tarjeta de la institución ya antes mencionada.

Como dato a destacar está que la dispersión de agosto termina mañana viernes 14 de agosto, por lo que al día de hoy sólo queda un día de pagos.

¿Qué hacer si todavía no aparece el depósito?

Las familias que tengan asignada la fecha de este jueves o de mañana deben revisar el saldo de su Tarjeta del Banco del Bienestar. El recurso permanece en la cuenta, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día en que se realiza el depósito.

Es importante recordar que la tarjeta para estudiantes de primaria está a nombre de la madre, padre, tutora o tutor, por lo que el calendario toma como referencia el primer apellido del titular de la tarjeta, de acuerdo con la información difundida sobre esta dispersión.