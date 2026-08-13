Sonora, lista para que una mujer siga con la transformación: Lorenia Valles Sampedro

Con una trayectoria como una de las fundadoras de Morena en Sonora y tras haber acompañado la lucha democrática del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Lorenia Valles Sampedro se dice lista para encabezar la Coordinación para la Defensa de la Transformación y la Soberanía en la entidad.

En entrevista con Excélsior, la senadora con licencia indicó que el proyecto de bienestar social, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo Montaño, debe continuar en el estado, pues se cuenta con más del 55 por ciento de la confianza de la gente.

“Yo tengo 30 años acompañando a este proyecto. Primero con el anhelo de ver el triunfo del licenciado Andrés Manuel López Obrador y, bueno, después de consolidar la transformación con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum y recordar que Sonora también lo gobierna Morena con el doctor Alfonso Durazo Montaño”, expresó.

Excélsior / Pável Jurado

Sonorense orgullosa de su tierra, indicó que continúa transitando por los caminos del estado para conocer de viva voz el sentir de la gente y atender sus propuestas para dar continuidad al proyecto político que regresó al pueblo sus derechos y el uso de los recursos públicos.

“Sí, es importante que las mujeres tomemos nuestra voz, que participemos, que podamos poner a prueba nuestra experiencia, nuestra trayectoria, nuestro compromiso, nuestra convicción.

“Yo personalmente tengo un profundo amor por mi tierra, por mi prójimo. He trabajado toda mi vida en el ámbito social y político, siempre de la mano de la gente, y creo que la sensibilidad, la capacidad, la determinación y el compromiso de las mujeres le vienen bien a los estados de la República”, afirmó.

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Lorenia Valles Sampedro, una de las seis aspirantes a coordinar los comités para la Defensa de la Transformación y la Defensa de la Soberanía Nacional en Sonora, reconoció el pacto de civilidad alcanzado a fin de reconocer los resultados de la contienda interna.

“En Sonora, en particular, hemos firmado un pacto de civilidad en donde, de manera comprometida, voluntaria, todas y todos nos sujetamos a las reglas, a los resultados y cerramos filas para poder garantizar la unidad, la continuidad de la transformación y que este proyecto siga perteneciéndole a la gente”, destacó.

Consciente de que el proyecto de cambio que vive el país requiere la unidad y la aportación de todos, dijo que, de ser favorecida en la encuesta interna de Morena, tenderá la mano a sus compañeros para trabajar juntos en el proyecto político para Sonora.

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“Sí, por supuesto, yo creo que en primer lugar debe haber inclusión, que es lo que genera la unidad. La unidad de a deveras. Y, bueno, transitar a una siguiente etapa en donde se requiere de la capacidad de liderazgo, del compromiso, del trabajo de todas y de todos.

“Eso es parte de lo que hemos aprendido a lo largo de tantos años en este movimiento que ha sido muy generoso con cada uno de nosotros, de nosotras, y también atender que este movimiento no es de nadie en lo particular, es de la gente y tenemos que seguirlo cuidando y tiene este movimiento que seguirle dando resultados a la gente”, puntualizó.

Los jóvenes, dijo Valles Sampedro, deben ser el pilar fundamental para consolidar el cambio del rumbo social y de bienestar en Sonora, de ahí el llamado que hizo a la juventud para unirse al proyecto de Morena, PT y Partido Verde.

“Y creo que es importante apostar por la educación, por la vivienda, por la salud, por la recreación, por todos los derechos de los jóvenes.

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“Deseo que haya mucha participación, que se escuche la voz de las juventudes y, por supuesto, que podamos tener en este Segundo Piso de la Transformación aquellos temas relevantes para las y los jóvenes, para dar respuestas a nuevas realidades, a nuevas necesidades, a nuevas formas de acompañar”, manifestó.

Destacó que el derecho al agua, el cuidado del medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y los planes de desarrollo humano y social son parte de su proyecto para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación en la entidad.

“Yo creo que es un ejercicio muy importante, el escuchar a todos los sectores. Nosotros nos hemos dado la oportunidad de hacerlo. Yo lo he hecho como legisladora en su momento, como funcionaria pública en otra etapa y, bueno, también en esta etapa que estamos viviendo, como aspirante a la coordinación de los comités”, concluyó.