Lluvias provocan múltiples afectaciones en Tepeji del Río, Hidalgo

Una fuerte lluvia registrada en Tepeji del Río, Hidalgo, dejó daños en distintos puntos del municipio, entre ellos el colapso de la techumbre del área del tianguis instalada en la Plaza de la Central.

Además de inundaciones, caída de árboles, deslaves y afectaciones en infraestructura pública y privada.

De acuerdo con información de la Dirección de Protección Civil municipal, las precipitaciones generaron al menos 30 reportes de emergencia hasta las 17:00 horas, por lo que se desplegó un operativo de atención y evaluación de daños en las zonas afectadas.

Entre las incidencias reportadas se encuentran la caída de 15 árboles y ramas, seis encharcamientos, dos inundaciones, tres afectaciones en bardas, daños en viviendas, un deslave, un socavón y el colapso de diversas estructuras.

Uno de los hechos de mayor impacto fue el desplome de la cubierta metálica del tianguis ubicado en la Plaza de la Central.

Autoridades confirmaron que el incidente no dejó personas lesionadas, aunque sí pérdidas materiales.

En la colonia La Josefina, el derrumbe de una barda provocó lesiones a una mujer de 59 años y daños a una unidad del transporte público.

Asimismo, la Telesecundaria 186, ubicada en la comunidad de San Ignacio Nopala, registró inundaciones en sus instalaciones.

Las lluvias también ocasionaron un deslave sobre el camino San José Piedra Gorda–Las Colonias, afectaciones estructurales en un puente localizado en la zona sur del municipio y la formación de un socavón en la comunidad de El Montecillo.

El gobierno municipal informó que 66 elementos de diferentes corporaciones participan en las labores de monitoreo, atención de emergencias y evaluación de daños, mientras continúan los recorridos en las zonas de riesgo para prevenir mayores afectaciones.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a la información oficial y reportar cualquier situación de emergencia a los números de atención correspondientes.