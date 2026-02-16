Llaman a reemplacar en Edomex; ofrecen beneficios

Con la finalidad de motivar a automovilistas para que reemplaquen sus autos en el Estado de México, el gobierno de la entidad ofrece a los conductores condonar el pago de la tenencia vehicular y del impuesto sobre la adquisición de autos usados.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Finanzas del gobierno mexiquense se ofrece a automovilistas de otras entidades cambiar las placas de sus vehículos por las láminas del Estado de México y con ello evitar esos pagos a los que están obligados en otras entidades.

El gobierno del Estado de México lanzó un paquete de beneficios para automovilistas que decidan cambiar sus placas a esta entidad: cero pagos de tenencia y condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados, un incentivo que busca apoyar la economía familiar y fomentar la regulación vehicular.

“Asimismo, la Secretaría de Finanzas estatal informó que este año se mantiene el subsidio de 100% a la tenencia vehicular 2026 para los contribuyentes que realicen su trámite antes del 6 de abril de 2026”, expuso el comunicado de Finanzas del Estado de México.

Gobierno del Edomex ofrece 2 modalidades para beneficios del reemplacamiento

Para ello, los automovilistas que tengan sus autos dados de alta en otras entidades pueden acceder a estos beneficios en dos modalidades.

La primera es para quienes realicen el reemplacamiento con láminas expedidas en 2021 y posteriores. Para ellos, se contempla la condonación del 100 por ciento en tenencia y refrendo del 2024 y años anteriores.

La segunda es para los propietarios de vehículos con placas expedidas en 2020 y años anteriores. En ese caso, se condonará el 100% respecto del pago de las contribuciones causadas en los ejercicios fiscales 2023 y anteriores.

Los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: los automóviles deberán tener un valor hasta de 638 mil pesos; en el caso de motocicletas, que éstas tengan un valor de hasta 250 mil pesos (IVA incluido), estar al corriente en sus pagos en sus entidades correspondientes, se cubra el refrendo correspondiente, y el trámite se realice antes del 6 de abril de 2026.

*mcam