Se llama 'Kenzo' y sigue sin ser capturado; tigre lleva más de 38 horas prófugo en Edomex

Protección Civil del Estado de México informó que se mantiene el operativo interinstitucional para la localización y captura del Tigre de Bengala Blanco (Panthera tigris), que se escapó de un PIMVS (Predio e Instalación que Maneja Vida Silvestre), en el municipio de Tepetlaoxtoc, a 35 minutos de la Ciudad de México.

El domingo, el ejemplar fue visto gracias a la ayuda de drones en una paraje entre maleza y nopales en la parte alta de San Bernardo Tlalmimilolpan, en una zona de difícil acceso.

De acuerdo con fuentes consultadas por Excélsior, el Tigre de Bengala Blanco, que lleva el nombre de Kenzo, salió de su jaula, aprovechando trabajos de mantenimiento y obras que se realizaban en el predio.

Kenzo estaba bajo resguardo del PIMVS "Animal Experience México", con número de registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT-PIMVS-CR-136-MEX/18, con domicilio conocido en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, a nombre de Guillermo Jonathan Martínez Flores, y con planes de manejo para Panthera tigris.

Van por él

La mañana de este lunes, se reanudaron las acciones de búsqueda del Tigre de Bengala Blanco mediante el Sistema de Comando de Incidentes, con la participación de 75 elementos de Protección Civil del Estado de México y el apoyo de cuatro drones.

"En este esfuerzo conjunto colaboran la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Profepa, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), así como Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública municipales, con el objetivo de salvaguardar a la población y lograr la captura segura del felino", indicó.

En estos trabajos también participan expertos del Zoológico de Sacando y Reino Animal Centro de Conservación Teotihuacán, quienes intentarán acercarse lo más posible a Kenzo, con el fin de dispararle con un rifle de aire comprimido equipado con dardos para sedarlo y poderlo llevar de regreso a "Animal Experience México".

Protección Civil del Estado de México exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial, evitar acercarse al animal en caso de avistamiento y reportarlo de inmediato a los servicios de emergencia al teléfono 911.

En las redes sociales de "Animal Experience México", se pueden observar varios videos del Tigre de Bengala "Kenzo", que tienen desde que era cachorro. Animal Experience México

Kenzo

El PIMVS "Animal Experience México", inició operaciones con la llegada de un Oso Negro Americano (Ursus americanus), llamado "Kenai", dejado en depositaria por la Profepa, luego de ser rescatado en 2021.

El sitio no está abierto al público, sólo se puede acudir con cita previa bajo la figura de visitas guiadas, donde las personas actúan como "cuidadores por un día".

En las redes sociales de "Animal Experience México", se pueden observar varios videos del Tigre de Bengala "Kenzo", que tienen desde que era cachorro.

En algunas publicaciones hay comentarios de gente que desean que el ejemplar vuelva sano y salvo a su resguardo, como la usuaria de Facebook Fonseca Mary: "Ojalá regrese con bien a su casa, y así poder ir a visitarlo! Desconocía que estos ejemplares tan hermosos, pero sobre todo en tan buena condición, los tuvieran en el municipio! Que regrese con bien! Suerte!".