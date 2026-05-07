León se pintó de rosa con Mundo Mujer y Pinky Promise

León, Guanajuato, fue sede del magno evento Mundo Mujer 2026, realizado los días 2 y 3 de mayo en Poliforum León, considerado uno de los 10 mejores recintos para convenciones y exposiciones de México. Con esta edición, la ciudad reafirmó su posición como un punto estratégico para la realización de encuentros de gran escala e impacto nacional.

El evento contó con el impulso y respaldo de la Secretaría de Economía de Guanajuato y del subsecretario para el Desarrollo de las MiPyMEs, Raúl Fabricio Ibarra Rocha, quienes promovieron la llegada de proyectos capaces de fortalecer el desarrollo económico, turístico y social del estado.

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Uno de los momentos más destacados de Mundo Mujer 2026 fue la primera presentación de Pinky Promise en un formato totalmente en vivo, con la que logró reunir a más de mil 200 asistentes provenientes de distintos estados de la República Mexicana. La experiencia combinó entretenimiento, inspiración y cercanía con la comunidad que acompañó al programa a lo largo de los años.

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Con esta edición, Daniela Rico, directora de Mundo Mujer, reafirmó su visión de crear experiencias que impulsen el bienestar, el emprendimiento, el estilo de vida y el empoderamiento femenino en México.

Mundo Mujer 2026 confirmó su posición como una plataforma relevante para conectar marcas, instituciones, talento y audiencias en torno a una agenda enfocada en la mujer, la innovación y el desarrollo social.