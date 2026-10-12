Kenvue y Facultad de Enfermería de UNAM fortalecen la formación de profesionales de la salud

Frente a la necesidad de fortalecer la prevención y el autocuidado desde la formación de quienes estarán al frente de la atención en salud, Kenvue y la Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) formalizaron un convenio de colaboración enfocado en fortalecer las capacidades académicas y profesionales del personal de salud en formación.

La colaboración busca fortalecer la preparación de las nuevas generaciones de profesionales de la salud, acercándoles herramientas y conocimiento basado en evidencia que puedan incorporar a su práctica y que contribuyan a una atención más informada y oportuna.

Como parte de las actividades contempladas en el marco de este convenio, en lo que va del 2026 se ha desarrollado una agenda de actividades académicas dirigida a la comunidad estudiantil y al personal de salud en formación, con contenidos en temas prioritarios como prevención, autocuidado y atención de padecimientos frecuentes. Entre las actividades programadas durante el mes de octubre se llevará a cabo un webinar sobre padecimientos de la cavidad oral y salud bucal, además de nuevas iniciativas de formación y actualización que serán definidas conjuntamente por ambas instituciones.

Con esta alianza, Kenvue y la FENO-UNAM buscan contribuir a una cultura de prevención y autocuidado desde la formación profesional, promoviendo que estos conceptos tengan un papel cada vez más relevante en la orientación y atención de las personas.

"La formación y actualización constante del personal de salud son fundamentales para avanzar hacia una cultura de prevención y autocuidado. Esta colaboración con la FENO de la UNAM nos permite sumar conocimiento y experiencia para contribuir a la preparación de las nuevas generaciones de profesionales de la salud", señaló Gustavo Ledesma, director de Asuntos Corporativos para Latinoamérica en Kenvue

Por su parte, la Mtra. Rosa Amarilis Zárate Grajales, actual directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO), destacó que "la vinculación entre instituciones académicas y organizaciones especializadas permite ampliar las oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes y fortalecer su formación con conocimientos que pueden ser relevantes para su práctica profesional".

El convenio refleja el compromiso de ambas instituciones con la generación de espacios de aprendizaje y colaboración que contribuyan al desarrollo de profesionales de la salud mejor preparados y a una mayor cultura de prevención y autocuidado.