Edomex y Sinaloa fueron las entidades más violentas con 22 asesinatos el fin de semana

Durante el pasado fin de semana se cometieron en el país 140 homicidios dolosos, siendo el Estado de México y Sinaloa las entidades con mayor violencia letal, con 22 personas asesinadas por entidad en este periodo, de acuerdo con los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Se estableció que el viernes 9 de octubre fueron 46 asesinatos, el sábado 10 fueron 37 casos y el domingo aumentó a 57 personas asesinadas.

Con las cifras del informe de víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales suman 13 casos en Chihuahua, durante el fin de semana y 11 asesinatos en el estado de Veracruz.

En Baja California y Guanajuato se cometieron 10 homicidios dolosos por entidad, en el periodo; en Jalisco y Sonora fueron 8 personas asesinadas; 6 casos en Michoacán; además de 5 asesinatos en Morelos y Oaxaca, por entidad.

Tamaulipas reportó 4 personas asesinadas el fin de semana, en la Ciudad de México y Tabasco fueron 3 casos por entidad, y en Hidalgo se reportaron 2 personas asesinadas.

Los reportes presentados en el sitio del Gabinete de Seguridad establecen que los 11 días que van de octubre, en el país asesinaron a 437 personas, para un promedio diario de 39.7 casos, de manera preliminar.