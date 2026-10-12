Alegra lanza en México un ecosistema de soluciones para impulsar el desarrollo de pymes y contadores

Alegra presentó un ecosistema de soluciones tecnológicas y de acompañamiento diseñado para contadores, despachos contables y pequeñas y medianas empresas en la Ciudad de México. El lanzamiento tuvo lugar durante el evento Alegra Hub, celebrado en el World Trade Center, donde se dieron cita más de 200 profesionales del sector para conocer herramientas orientadas a la automatización de procesos, la migración de datos y el fortalecimiento de la gestión empresarial.

Durante la jornada se destacó la incorporación de inteligencia artificial al sector contable a través de soluciones como Alegra MCP, una interfaz construida bajo el Model Context Protocol. Mediante esta innovación, los usuarios tienen la capacidad de conectar sus cuentas con plataformas como ChatGPT, Claude o Perplexity, permitiéndoles realizar consultas sobre facturación, gastos, inventarios, entre otros, usando instrucciones en lenguaje natural, sin requerir conocimientos técnicos de programación ni la necesidad de gestionar archivos externos.

Como parte de su estrategia, la empresa introdujo los programas Alegra Impulsa y Alegra Connect. El primero ofrece acompañamiento prioritario y capacitación para equipos de despachos contables, mientras que el segundo facilita la migración de información desde otros softwares contables hacia la plataforma de Alegra. Según datos de la compañía, este proceso permite migrar la primera empresa en un tiempo estimado de una a dos horas, reduciéndose a cerca de 40 minutos para las siguientes, dependiendo del volumen de información.

Jakub Roubal, Chief Revenue Officer de Alegra, declaró: "Con Alegra Connect, el usuario no tiene que limitarse a subir un archivo y comenzar de cero. Recibe su información organizada, sus saldos revisados y una configuración adaptada a su operación. Después, puede validar el resultado y capacitarse para empezar a trabajar con mayor confianza". Roubal también destacó la importancia del mercado mexicano, donde la compañía registra cerca de 400,000 usuarios que han generado más de 113 millones de facturas.

La jornada abordó además los retos de la digitalización fiscal. El maestro Omar Casarrubias Blancas, Asesor Fiscal Integral del SAT, expuso sobre las obligaciones actuales y cómo la administración tributaria emplea herramientas tecnológicas para el análisis automatizado. Ante este entorno, la automatización se vuelve un factor clave para el cumplimiento fiscal. Según un estudio de la compañía, el 44 % de las pymes conoce la inteligencia artificial, pero desconoce su aplicación operativa, mientras que 8 de cada 10 empresas en México priorizan la automatización de sus procesos.

Para concluir esta serie de iniciativas estratégicas, la compañía ha anunciado formalmente el relanzamiento integral de sus plataformas de acceso totalmente gratuito, reconocidas bajo los nombres de Siempre al Día y Alegra Academy; ambas herramientas poseen como propósito principal el fortalecer la actualización profesional de manera continua, garantizando que sus usuarios dentro del sector contable y empresarial se mantengan siempre a la vanguardia de los conocimientos técnicos necesarios.