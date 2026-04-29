Secretaría de Salud de Oaxaca desmiente clausura de clínica por sueros vitaminados

La Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO) desmintió noticias falsas, al asegurar que no clausuraron ninguna clínica en la ciudad capital ni tampoco al interior de la entidad, donde se aplican sueros vitaminados, vía intravenosa.

Efrén Jarquín González, titular de la dependencia informó que la entidad a su cargo realiza de manera periódica supervisiones en los establecimientos coadyuvantes del sector salud (farmacias, laboratorios, clínicas privadas) para vigilar que su funcionamiento “se apegue a la normatividad vigente y cuente con los permisos para prestar sus servicios a la población”.

“A partir de lo anterior, la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios en Oaxaca (Coepriso) no ha clausurado servicios de este tipo ( suministro de sueros) donde supuestamente cinco usuarios estuvieron en riesgo, como dolosamente se difundió en la entidad , y que fue retomado como verdad por medios de comunicación digitales”, subrayó.

A su vez, lamentó que haya sido ocupado su nombre como secretario de Salud del Estado con el propósito de darle credibilidad a una informaación falsa, en la que se también se usó (en forma dolosa) una fotografía del 1 de abril de 2025, haciéndola parecer como actual.

Por último, exhortó a la ciudadanía oaxaqueña a consultar fuentes oficiales para evitar la propagación falsa.