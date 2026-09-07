México y EU llevan a cabo operativo antidrones en la frontera

Del 31 de agosto al próximo 21 de septiembre se lleva a cabo la operación binacional antidrones “Águila Alta”, en la franja fronteriza de Tijuana, Baja California-San Diego, California, en el marco del Grupo Bilateral de Implementación México-Estados Unidos de América, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Destacó que esta cooperación en materia de seguridad, entre ambos países, se realiza con pleno respeto a la soberanía nacional, se rige por los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos; privilegiando en todo momento los intereses del Estado mexicano.

La dependencia detalló que se trata de operaciones concurrentes, o espejo, en las que participan elementos de las fuerzas armadas de ambos países y agencias encargadas del cumplimiento de la ley de los Estados Unidos.

Explicó que son acciones de reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, en la que cada fuerza actúa dentro de su territorio.

Una operación similar se realizó entre el 17 al 31 de marzo del presente año, pero en la frontera de ambos países entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas

El objetivo de esta operación conjunta, indicó la Defensa, es contar con una frontera más segura, mediante la detección e inhabilitación de drones de uso comercial utilizados por delincuentes en la frontera común, para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas.

Se detalló que la primera fase de la operación “Águila Alta” se realizó del 31 de agosto al 2 de septiembre pasados, entre Tijuana y San Diego, consistente en un ejercicio de coordinación sobre problemática de drones.

El ejercicio culminó con reconocimientos terrestres simultáneos, por parte de fuerza, dentro de su territorio para delimitar el área de operación.

La Defensa explicó que, a partir de este lunes 7 de septiembre, inició la segunda etapa de la operación con el despliegue de las fuerzas en la franja fronteriza de cada país, apoyados con equipos antidron fijos y móviles, hasta el próximo día 21.