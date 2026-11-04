Detienen en Saltillo a joven por apuñalar a su madre y a su hermana

Un joven que causó lesiones con arma blanca a su mamá y hermana fue detenido por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Coahuila.

A través de los grupos de WhatsApp del sector oriente, los elementos recibieron el reporte de un caso de violencia familiar en la colonia Zaragoza, en el oriente de la ciudad.

Los policías se dirigieron al lugar, donde se entrevistaron en la vía pública con una mujer que sangraba del abdomen y quien señaló la dirección en la que se había ido el agresor.

Los elementos iniciaron una búsqueda por las calles de la colonia hasta ubicarlo y comenzar una persecución a pie que terminó con su detención.

Se trata de Kevin Emanuel “N”, de 20 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

La madre, de 53 años de edad, así como su hija, fueron atendidas por paramédicos de la Secretaría de Salud y trasladadas para recibir atención médica.

La Comisaría hizo un llamado a la comunidad que también pudiera haber sido afectada para que interponga las denuncias correspondientes y se dé seguimiento al caso.