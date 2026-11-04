Murió el músico regional “Chuy” Rentería; cayó de un nogal cuando subió por nueces

Un músico identificado como Jesús “Chuy” Rentería murió este miércoles después de sufrir una caída de un nogal en la comunidad de Santa Cruz de Sauces, en Galeana, Nuevo León.

El accidente movilizó a elementos de Protección Civil municipal, quien localizó al hombre y confirmó que ya no contaba con signos de vida.

Hasta el momento se desconoce cómo es que sucedió la caída del masculino de 61 años, cuyo fallecimiento ha enlutado al municipio.

Hoy lamentablemente recibimos una de las peores noticias que nadie quisiéramos escuchar, hoy se apaga un grande en la música regional de nuestro municipio nuestro compañero Chuy Rentería. Acompañamos a su familia en este gran dolor, el ambiente musical está de luto. QEDP”, informó la página “Músicos de Galeana”.

Enseguida, decenas de usuarios de Galeana se manifestaron al respecto y compartieron sus condolencias con la familia de la víctima.

“Mi más sentido pésame para sus hijas y toda su familia, QEPD, un gran amigo, siempre en nuestros recuerdos, resignación para toda la familia”.

“Nuestro más sentido pésame para toda la familia por este lamentable deceso de nuestro amigo y compañero Chuy Rentería, que Dios lo tenga en su santo reino descansé en paz”.

“Es lamentable ver está noticia del fallecimiento del señor Chuy Rentería, su recuerdo musical permanecerá por siempre. Dios lo reciba en su santa Gloria. Q.E.P.D.”.

Jesús “Chuy” Rentería tenía una página de Facebook con 11 mil seguidores, en donde continuamente publicaba videos relacionados a sus presentaciones musicales en fiestas, bodas y otros eventos.

Muere Fernando Castillo, vocalista de Los Yaguaru

Por Monserrat Vargas

Días atrás se dio a conocer que Fernando Castillo, vocalista de Los Yaguaru, murió a los 72 años. La agrupación difundió la noticia del fallecimiento y lo despidió con un conmovedor mensaje.

La muerte de Castillo pone a la industria musical de luto, causando gran conmoción entre compañeros del gremio y los seguidores del famoso grupo mexicano de cumbia orquestal y tropical.

A través de redes sociales, Los Yaguaru publicaron un conmovedor mensaje para despedir al músico conocido por interpretar éxitos como “Pero tu mirada” y “Cuéntale”.

Aunque no ofrecieron detalles sobre el motivo del fallecimiento del cantante, le dedicaron palabras en donde dejaron claro lo fundamental que fue su voz en la historia de la agrupación.

Hoy nos duele el corazón. Nos cuesta encontrar las palabras para despedir a alguien que fue parte de nuestra historia, de nuestro camino y de esta gran familia Los Yaguaru de Ángel Venegas", se lee.

Asimismo, reconocieron el talento artístico del cantante y su entrega sobre el escenario.

Querido Don Fer Castillo, hoy no despedimos solamente a una gran voz de la cumbia; despedimos a un compañero, a un ser humano que dejó una huella en nuestras vidas y que tuvo el privilegio de compartir con nosotros una parte de este hermoso camino musical", escribieron.

Hablaron también sobre la huella imborrable que Fernando Castillo dejó tanto en el grupo como en la cumbia mexicana.

A través de tus interpretaciones llegaste al corazón de miles de personas, acompañaste historias de amor, momentos inolvidables y generaciones que encontraron en tus canciones una razón para cantar, bailar y emocionarse", escribieron.

Finalmente, externaron sus condolencias para la familia y seres queridos de su compañero:

Deseamos que encuentren consuelo y fortaleza en todo el cariño que hoy tantas personas sienten por ti".

¿Quién era Fernando Castillo?

Fernando Castillo formó parte de la historia musical de Los Yaguaru, agrupación originaria de Ecatepec, Estado de México, que se ha distinguido por su estilo de cumbia romántica y tropical. Con su voz y presencia en los escenarios, contribuyó a mantener vivo el legado musical de la agrupación y a conectar con varias generaciones de seguidores.

Nació el 5 de julio de 1954 y respecto a su vida privada es muy poco lo que se sabe, pues no solía compartir detalles sobre ello y tampoco estuvo envuelto en escándalos.

Lo que se reconoce es que fue parte muy importante en la historia de Los Yaguaru de Ángel Venegas, pues interpretó algunos de los temas más importantes de la agrupación.

Recientemente, con motivo del 30 aniversario de la agrupación, ofrecieron varias presentaciones y, en una de estas, Fernando Castillo compartió el significado que tenía la música de la agrupación para él.

La música de Yaguaru tiene un gran significado para mí, pues ya son más de 30, entonces festejarlo de esta manera con este evento, tiene un significado muy grande para mí. Vamos a echarle todas las ganas del mundo", dijo.

Su partida representa una pérdida para el entorno de la música tropical, particularmente para quienes han acompañado al grupo a lo largo de los años y han disfrutado de sus presentaciones y canciones.

A través de su trayectoria, Fernando Castillo dejó recuerdos en los escenarios y en el público que encontró en la música de Los Yaguaru una parte importante de sus celebraciones y momentos especiales.