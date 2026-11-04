InnovaFest de la Secretaría de Economía es reconocido con billete de Lotería

La Lotería Nacional puso en circulación tres millones 600 mil cachitos conmemorativos del “InnovaFest 2026, la nueva era de la innovación en México”, ofreciendo un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

La presentación del billete se realizó en Mérida con la presencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón; el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Vidal Llerenas Morales; la coordinadora del evento, Cecilia Bañuelos; y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia.

Durante el encuentro, resaltaron los avances de la estrategia nacional. Marcelo Ebrard enfatizó la relevancia de la propiedad intelectual y la visión del gobierno federal. “Si queremos generar el bienestar, la riqueza, la autonomía, la independencia de México, depende de la innovación”, expresó Ebrard, quien agregó que es preocupación de la presidenta Claudia Sheinbaum hacer del país un epicentro para emprendedores e instituciones académicas.

Por su parte, Olivia Salomón subrayó el valor humano del desarrollo técnico. Destacó que “lo más valioso de InnovaFest está en las personas; detrás de cada invento hay mujeres y hombres con una enorme determinación”.

En su oportunidad, Vidal Llerenas informó que el IMPI ha recibido 15 mil 500 solicitudes de patentes internacionales y 2 mil 500 nacionales, destacando que el organismo redujo a 12 meses el tiempo de resolución para el otorgamiento de patentes con el fin de agilizar la llegada de tecnologías al mercado. “La innovación es un motor esencial para el desarrollo económico, tecnológico y social de México”, afirmó Llerenas.