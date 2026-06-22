Jorge Romero critica a morenistas por caso Nancy Nápoles

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que el caso de la morenista Nancy Nápoles, acusada por la Fiscalía General del Estado de México de autosecuestrarse para esconder un desfalco al erario municipal en Tenancingo, es un reflejo de la descomposición política de Morena.

“México merece servidores públicos que den la cara y rindan cuentas, no funcionarios que conviertan la política en un espectáculo ni autoridades que jueguen con temas tan delicados como la inseguridad y la violencia”, expresó.

Por medio de su comunicado dominical, Jorge Romero dijo que el caso Nancy Nápoles “representa una muestra más de la profunda descomposición política que se ha instalado en Morena, narcogobierno que cada vez genera mayor indignación entre las y los mexicanos”.

Consideró que “los hechos conocidos públicamente resultan particularmente graves porque involucran a una autoridad emanada del narcogobierno de Morena, partido que tiene la responsabilidad de actuar con seriedad, legalidad y transparencia frente a la ciudadanía”.

Jorge Romero aseguró que “este episodio no debe analizarse de manera aislada, sino como parte de una larga cadena de escándalos protagonizados por personajes vinculados a Morena, que van desde presuntas ligas con grupos criminales hasta actos que exhiben irresponsabilidad y abuso de poder”.

El líder nacional panista advirtió en su mensaje semanal que “mientras Morena intenta minimizar estos hechos, las y los ciudadanos observan una creciente distancia entre el discurso oficial y la conducta de muchos de sus propios cuadros políticos, especialmente de quienes hoy forman parte de gobiernos y administraciones emanadas de ese partido”.