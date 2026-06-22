Castigan desfalco por 777 mdp; inhabilitan a exfuncionarios de Segalmex

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso una inhabilitación por 10 años y una sanción económica de 777.8 millones de pesos a cuatro exservidores públicos de Alimentación para el Bienestar, antes Segalmex.

Los sancionados son María G., René G., Miguel C. y Juan R., quienes se desempeñaban en la Dirección de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, así como en la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex. Las pruebas demostraron que ejercieron en exceso recursos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para gastos de operación y desviaron fondos de manera indebida hacia el Programa de Fertilizantes en 2019.

El dato

Antecedente

· Las anomalías sancionadas se remontan a 2019, año de la creación de Segalmex, organismo hoy reestructurado como Alimentación para el Bienestar.

La Unidad de Responsabilidad de la propia dependencia y los Órganos Internos de Control lograron acreditar que los cuatro exfuncionarios sancionados operaron una estrategia que violó los topes presupuestales autorizados. Al canalizar el dinero de forma discrecional para gastos operativos ajenos a las reglas de operación, se desprotegió el fondo destinado a subsidiar los precios de granos básicos como el maíz y el frijol, afectando directamente el esquema de apoyo directo a pequeños productores.

Asimismo, el desvío de estos recursos federales hacia el Programa de Fertilizantes se realizó de manera ilícita y sin las autorizaciones programáticas correspondientes. Con esta maniobra, los imputados alteraron la contabilidad gubernamental de la institución en 2019, simulando transferencias de capital entre subprogramas federales para encubrir el ejercicio excedente, un método que el TFJA tipificó como una falta administrativa grave bajo los criterios de desvío de recursos y abuso de funciones.