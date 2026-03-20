Javier Saldaña consolida a la UAGro como referente nacional en transparencia y encabeza preferencias rumbo a 2027

La Universidad Autónoma de Guerrero atraviesa uno de sus momentos institucionales más sólidos. Con una evaluación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGro) de 99.31% en materia de transparencia y rendición de cuentas, la administración encabezada por el rector Javier Saldaña colocó a la UAGro entre las instituciones públicas mejor evaluadas del estado.

El dato no es menor: en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones públicas es un tema central, la universidad guerrerense logró estándares que superaron a diversas dependencias estatales, consolidándose como referente de buenas prácticas administrativas.

Este desempeño institucional parece estar teniendo eco más allá del ámbito académico.

En una reciente medición digital publicada por Quadratín rumbo a la elección de gobernador de Guerrero en 2027, Saldaña se ubicó en el primer lugar de las preferencias, superando el 50% de apoyo entre los participantes.

Aunque el rector no ha manifestado aspiraciones electorales, el ejercicio refleja un fenómeno interesante: la ciudadanía comienza a asociar resultados administrativos con liderazgo político.

Durante su gestión, la UAGro ha fortalecido mecanismos de fiscalización, digitalización de procesos y acceso a la información, reduciendo márgenes de opacidad y consolidando una cultura institucional basada en la rendición de cuentas.

Para diversos sectores universitarios, estos avances explican el reconocimiento público que hoy se traduce en respaldo ciudadano.

En Guerrero, donde los temas de confianza, institucionalidad y gobernabilidad ocupan un lugar central en la conversación pública, el perfil de un administrador con resultados comprobables empieza a generar atención.

Más allá de escenarios electorales, lo cierto es que el rector de la UAGro ha logrado algo poco común en el ámbito público: convertir la gestión técnica en capital político.

Y ese fenómeno, rumbo a 2027, comienza a ser observado con atención.