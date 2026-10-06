Jack Landsmanas impulsa desde Nueva York mayor participación empresarial en programas sociales

Nueva York.- La experiencia operativa de las empresas puede convertirse en una herramienta para ampliar el alcance y garantizar la continuidad de programas sociales, planteó Jack Landsmanas Stern, CEO de Corporativo Kosmos, durante su participación en el Philanthropy Futures Forum, realizado en Nueva York en el marco de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante el encuentro, que reunió a representantes de empresas, fundaciones y organizaciones, Landsmanas destacó que la contribución del sector privado ante los desafíos sociales no debe limitarse únicamente a recursos económicos, sino incorporar infraestructura, personal especializado, conocimiento y capacidad logística.

El empresario mexicano señaló que estas capacidades adquieren especial relevancia en programas de alimentación, donde garantizar resultados implica contar con procesos eficientes de abastecimiento, almacenamiento, conservación, transporte y distribución.

La experiencia de Corporativo Kosmos representa un ejemplo de la dimensión que puede alcanzar esta capacidad operativa. De acuerdo con cifras de la compañía, actualmente sus operaciones permiten servir alrededor de 3.5 millones de comidas al día, equivalentes a más de mil 270 millones anuales.

Landsmanas planteó que la colaboración entre empresas y organizaciones de la sociedad civil permite complementar fortalezas: mientras estas últimas conocen las necesidades de las comunidades y mantienen contacto directo con sus beneficiarios, las compañías pueden aportar experiencia en áreas como abastecimiento, almacenamiento, transporte, administración y distribución.

Como parte de este modelo se encuentra la labor de la Fundación Pablo Landsmanas, creada en 2016, que durante 2025 registró más de 12 mil 300 beneficiarios directos, alrededor de 750 mil servicios y 589 toneladas de alimentos distribuidos.

A ello se suma la colaboración con el Banco de Alimentos AMA, que recibe aproximadamente 254 toneladas de alimentos al año, de las cuales cerca de 211 toneladas son recuperadas y distribuidas. Este programa estima alcanzar a alrededor de 28 mil familias en 14 alcaldías de la Ciudad de México.

Durante sus encuentros en Nueva York, Landsmanas también abordó temas relacionados con alimentación escolar, cadenas de suministro y atención a comunidades desplazadas, con énfasis en la necesidad de aprovechar de manera más eficiente los recursos existentes para ampliar y sostener la atención social.

El planteamiento del empresario mexicano apunta a fortalecer modelos de colaboración de largo plazo entre iniciativa privada y organizaciones sociales, con mecanismos que permitan definir responsabilidades, dar continuidad a los programas y medir sus resultados.

Para Landsmanas, el reto es pasar de acciones aisladas a esquemas capaces de generar un impacto permanente: poner la experiencia y capacidad operativa de las empresas al servicio de las necesidades sociales.