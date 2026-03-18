ISSSTE realiza jornada quirúrgica de cataratas

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En la Ciudad de México, el Hospital General (HG) “Gral. José María Morelos y Pavón” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó la primera Jornada Quirúrgica de cataratas.

Ocho mujeres y ocho hombres - entre 55 y 85 años de edad - fueron intervenidas con el objetivo de mejorar su visión.

El procedimiento se basó en la colocación de una lente intraocular sin costo, cuyo valor en el mercado oscila entre 7 mil y 10 mil pesos cada uno, lo que representa un beneficio para la salud y economía de la derechohabiencia, particularmente para personas pensionadas o jubiladas, señaló el director del HG “Gral. José María Morelos y Pavón”, Javier García Zarco.

“El programa de jornadas quirúrgicas de cataratas ayuda a tres aspectos: abatir el rezago quirúrgico, brindar trato digno a nuestros pacientes y favorecer su recuperación e inclusión a la vida cotidiana, especialmente en personas adultas mayores con este padecimiento”, indicó.

Respecto al área donde se realizaron los procedimientos, el funcionario explicó que la habilitación de la sala de cirugía ambulatoria fue posible gracias al apoyo de la dirección general del ISSSTE.

“Se está ocupando un área de cirugía ambulatoria para este programa, en el cual nos apoyó directamente el doctor Martí Batres Guadarrama, con la proporción de camas de hospitalización”, dijo.

Por su parte, Pablo Flores Estrada y Juan Carlos Hernández, -dos de los pacientes intervenidos-, expresaron su agradecimiento al personal médico y de enfermería del hospital,ya que su visión se encontraba considerablemente deteriorada antes de la cirugía.

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