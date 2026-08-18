Suman testimonio notarial sobre presuntas irregularidades en la investigación por violencia familiar en el litigio Maha Schekaibán

La Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México incorporó a una carpeta de investigación un testimonio ratificado mediante instrumento notarial presentado por la defensa de Bernardo Vogel, el cual fue ofrecido como un nuevo dato de prueba dentro del litigio familiar que mantiene con Maha Schekaibán.

El documento quedó integrado a la carpeta de investigación CI-FIDVF/75/UI-7 S/D/0369/01-2024 D01, donde será analizado por el Ministerio Público junto con el resto de las actuaciones que conforman el expediente.

La declaración corresponde a una persona que afirma haber colaborado en uno de los despachos jurídicos que representó a Maha Schekaibán durante una etapa del litigio. En su testimonio sostiene haber conocido el funcionamiento interno de esa firma legal y describe presuntas irregularidades en la conducción de diversos procedimientos familiares.

Entre las conductas que refiere se encuentran la supuesta fabricación o exageración de acusaciones de violencia familiar, presuntos pagos indebidos a servidores públicos acompañados, según afirma, de comprobantes de transferencias bancarias, la alteración de dictámenes periciales y psicológicos para ajustarlos a determinadas estrategias jurídicas, así como la coordinación de acciones legales y mediáticas.

El compareciente también manifiesta haber entregado conversaciones, audios y otros materiales que, de acuerdo con su dicho, respaldan sus afirmaciones. La ratificación ante notario acredita la identidad del declarante y la autenticidad de su firma, mientras que el contenido de sus manifestaciones deberá ser verificado por las autoridades ministeriales durante el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con la representación legal de Bernardo Vogel, el escrito mediante el cual se ofreció este instrumento notarial fue recibido por la Oficialía de Partes de la Fiscalía el 30 de junio de 2026. En esa promoción también se solicitó incorporar al expediente los anexos de la declaración, una memoria USB, dictámenes periciales y diversa documentación para su valoración dentro de las diligencias correspondientes.

Conforme al marco legal vigente, corresponderá exclusivamente al Ministerio Público revisar el contenido del nuevo material, ordenar las diligencias que considere procedentes y determinar el alcance jurídico que, en su caso, pueda tener dentro de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha emitido un pronunciamiento sobre el valor probatorio de este elemento ni sobre las manifestaciones contenidas en el testimonio. Su incorporación representa un nuevo avance procesal cuya relevancia será determinada conforme avance la investigación.