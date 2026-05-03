Inzunza reaparece en Badiraguato y anuncia regreso al Senado esta semana

El senador Enrique Inzunza Cázares reapareció en un video, en el que aseguró estar en Badiraguato, Sinaloa, pero listo para regresar a la Ciudad de México y presentarse en la sesión permanente del Senado.

A través de un corto video y con pocas palabras, Inzunza Cázares se mostró en una biblioteca, en la zona serrana del municipio de Badiraguato, de donde es originario, al igual que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Las y los saludo desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recaló cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros”, escribió.

En el video aseguró acudir constantemente a ese lugar para llenarse de la energía del monte, pero que la próxima semana estará presente en el Senado de la República.

Esta semana, el día miércoles, estaremos iniciando los trabajos de la comisión permanente, allí nos vemos”, afirmó.

Previamente, Enrique Inzunza Cázares escribió un mensaje en sus redes sociales en el que reveló que no pedirá licencia para separarse del cargo, a pesar de los señalamientos en su contra por parte de autoridades de Estados Unidos.

Caso Enrique Inzunza Cázares Estatus legislativo y respuesta ante acusaciones Situación: Sin solicitud de licencia / Mantiene Fuero Constitucional Cronología de la Coyuntura 29 de Abril: Abandona el pleno del Senado tras publicarse acusaciones de EE.UU. 30 Abr - 1 May: Reportado como "no localizable" en la Ciudad de México. 2 de Mayo: Reaparece en video desde Badiraguato, Sinaloa. 6 de Mayo: Fecha anunciada de regreso a la Comisión Permanente. Puntos de la Defensa Rechazo a Licencia: Afirma que no dejará el cargo para enfrentar "calumnias". Soberanía Nacional: Atribuye la acusación a su postura frente a operativos de la CIA en México. Cooperación Judicial: Dice estar dispuesto a comparecer, pero conservando su inmunidad procesal.

El senador estuvo en el pase de lista en la sesión del 29 de abril, pero ese mismo día, al hacerse públicas las acusaciones en contra del gobernador y otros funcionarios, abandonó el pleno y no se le volvió a ver.

Después de los señalamientos, Rubén Rocha Moya y el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil solicitaron licencia para separarse de sus cargos y ser investigados por autoridades mexicanas, pero Inzunza Cázares ha insistido en que no dejará su cargo.

Luego de no estar localizable desde el miércoles, cuando abandonó intempestivamente el Senado al conocerse que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusaba de narcotráfico, este sábado el senador Enrique Inzunza reapareció en redes sociales desde Badiraguato, Sinaloa.

Rocha Moya pidió licencia temporal al Gobierno de Sinaloa, en medio de las acusaciones en su contra por parte de Estados Unidos. Especial

Desde dicha población, de donde es oriundo, al igual que Joaquín El Chapo Guzmán, Inzunza Cázares anunció que reaparecerá en la Ciudad de México el próximo miércoles, durante la sesión de la comisión permanente del Congreso de la Unión.

Las y los saludo desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recaló cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros.

“Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la comisión permanente, este próximo miércoles 6 de mayo. Y de qué mejor manera para esta coyuntura: repasando la vida de Juárez, nuestro más alto prócer nacional”, comentó.

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares, rechazó solicitar licencia para dejar su cargo y aseguró que las acusaciones de servir al narcotráfico, hechas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, son meras calumnias, pues ha defendido la soberanía nacional.

A través de una publicación previa en redes sociales, dijo que acudirá a cualquier citatorio de las autoridades, pero conservará el fuero constitucional inherente a su cargo como senador.

Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de senador de la República.

“De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales”, señaló.

Por otro lado, Inzunza Cázares acusó a agentes de la CIA, muertos luego de un operativo antidrogas en Chihuahua, de violar la soberanía nacional, señalamiento que, dijo, motivó que Estados Unidos solicitara su captura.

“Por eso mismo, rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas.

“Casualmente, un día después de que defendiera la soberanía de México frente a la inconstitucional actuación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en territorio nacional, con la complicidad de la, aún, gobernadora del estado de Chihuahua”, refutó.

“Las y los sinaloenses me confirieron la alta responsabilidad de representarlos en el Senado de la República. He asumido esta encomienda conforme a los principios que han regido mi conducta en el ejercicio de los distintos cargos públicos: con dignidad, integridad y compromiso indeclinable con la Constitución y la ley”, agregó.