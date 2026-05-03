Muere hombre a causa de ataque de abejas en Nuevo León

Un hombre murió a causa de las picaduras de abejas cuando se disponía a cortar unas flores de palma en el municipio de Marín, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados este domingo cuando el conductor se desplazaba a bordo de su unidad por la carretera Marín-Hacienda Guadalupe a la altura del kilómetro 2, en el referido ayuntamiento.

El incidente sobrevino cuando se detuvo para cortar las flores, pero no observó el panal de abejas que terminaron atacándolo.

El hombre iba acompañado de una mujer y un menor de edad, que también resultaron con algunos piquetes.

Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado, pero se dijo que contaba con 44 años y al ser revisado por los paramédicos se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

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JCS