Morena debe fortalecer a Sheinbaum: Luisa María Alcalde

Al retirarse como presidenta de Morena para formar parte del gabinete presidencial, Luisa María Alcalde aseguró que el partido debe fortalecer a la presidenta Claudia Sheinbaum y no en favor de división.

Estoy convencida de que hoy más que nunca la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo merece y requiere un movimiento unido, que sin relateos ni titubeos, entienden el momento histórico y cuide al movimiento.

Nos toca a todas y a todos cerrar filas en la defensa del proyecto de transformación que tantos años y tantas vidas costó construir”, sentenció Alcalde al dar su último discurso como presidenta de Morena.

Alcalde destacó que durante su gestión se pasó de 2.5 millones de militantes registrados a 12.5 millones y se ha credencializado a seis millones de ellos.

Además, se alcanzaron los 70 mil comités de base, uno por cada sección electoral.

Pide Durazo a Morena evitar la intriga

Para ser un apoyo para la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena debe evitar los conflictos internos y las intrigas entre sus dirigentes, afirmó el presidente del Consejo Nacional de ese partido, Alfonso Durazo.

No nos metamos en política pequeña, aquella de la intriga, esa que nos divide, nos desgasta políticamente y nos enferma el alma. La defensa de México exige de nuestra cohesión política.

Un país no puede defender con fuerza su soberanía si su movimiento transformador se distrae en pleitos menores, en ambiciones personales o en disputa que solo sirven a quienes quieren verlos divididos, por eso la unidad al interior del movimiento que es siempre imprescindible se vuelve ahora estratégica”, puntualizó Durazo en su discurso en el Congreso Nacional Extraordinario.

Destacó que todos los militantes están en su derecho de buscar una candidatura sin provocar conflictos al interior del partido.

En esta etapa de calendario, en la que las pasiones tienden a desbordarse, la nueva dirigencia requerida de cada uno de nosotros trabajó en unidad con institucionalidad y con sentido de equipo.

Toda aspiración personal para el 2027 debe ajustarse a esos imperativos (…) Aspirar no es traicionar, competir no es dividir, y debatir no es destruir”, puntualizó Durazo.

jcp