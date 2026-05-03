Inicia operaciones Hospital de Gineco Pediatría del IMSS en Ciudad del Carmen, Campeche

Con el objetivo de beneficiar a más de 341 mil derechohabientes en Campeche, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha el Hospital de Gineco Pediatría No. 15 en Ciudad del Carmen.

Esta unidad médica cuenta con una capacidad de 74 camas, tres quirófanos centrales, un quirófano de tococirugía y dos salas de expulsión.

Su infraestructura incluye áreas especializadas como unidades de cuidados intensivos neonatales, pediátricos y de adultos, además de cuneros patológicos y para prematuros.

Cabe señalar que desde el pasado mes de febrero, el hospital inició su primera fase con atención en ginecología y obstetricia, pediatría y cirugía pediátrica.

La plantilla laboral está integrada por 800 trabajadores de diversas categorías. El equipamiento del nosocomio incorpora un mastógrafo y equipos de imagenología como Rayos X.

Asimismo, se integraron especialistas en las áreas de radiología, psiquiatría y endocrinología pediátrica, esta última para atender valoraciones especializadas en la entidad.

María Esther Jara González, psiquiatra incorporada mediante el Draft IMSS 2026, informó que también ha iniciado la atención de pacientes infantiles y adolescentes en hospitalización.

Con la apertura de este hospital en Ciudad del Carmen, el Seguro Social añadió que el fortalecimiento en personal especializado, infraestructura y equipamiento.

“Busca resolver los problemas de salud que enfrenta la población, siempre con un enfoque en la prevención y en la mejora de la calidad de vida de las familias”, agregó.

JCS