Inversión en infraestructura educativa llegará a 350 mil mdp en sexenio: Mario Delgado

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), presentó desde Palacio Nacional un ambicioso plan de fortalecimiento al sector educativo. Lo anterior lo dio a conocer el funcionario en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En este sentido, el encargado de la educación del país mencionó que de acuerdo a las proyecciones oficiales, el gobierno encabezado por la mandataria destinará una cifra récord de 350 mil millones de pesos (mdp) para la mejora y construcción de planteles durante el periodo 2024-2030.

De acuerdo con lo expuesto desde el Salón Tesorería, esta estrategia busca consolidar la educación como un derecho fundamental y eje central de la denominada “Cuarta Transformación”, abarcando desde el nivel básico hasta el superior.

Sobre los pilares de este proyecto, Delgado Carrillo, destacó dos:

La expansión del programa "La Escuela es Nuestra" (LEEN). El fortalecimiento de instituciones como la Universidad Rosario Castellanos.

Aunado a lo anterior, el titular de la SEP aprovechó el momento para presentar un balance comparativo con el fin de dimensionar el alcance de la inversión actual frente a periodos previos a la gestión actual.

Con base en las cifras oficiales, en los 18 años comprendidos entre 2001 y 2018, se invirtió un acumulado de 304 mil 907 mdp, mientras que, en contraste, la actual gestión destaca que en tan sólo siete años de gobiernos de la denominada Cuarta Transformación, la inversión llega a los 341 mil 786 mdp.

Asimismo, el funcionario detalló que, específicamente para el bienio 2025-2026, se tiene prevista una inyección de 113 mil mdp, de los cuales el 45% se canalizará a través del esquema de autogestión de "La Escuela es Nuestra".

Por último, realizó un comparativo respecto a la evolución del presupuesto por sexenios, que señaló muestra un crecimiento sostenido:

2000-2006: 38,452 mdp.

2000-2006: 38,452 mdp. 2006-2012: 83 mil 660 mdp.

2012-2018: 182 mil 795 mdp.

2018-2024: 228 mil 54 mdp.

Proyección 2024-2030: 350 mil mdp.

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fdm