Inundación en Tula cumple 5 años entre reclamos y obras incompletas

A cinco años de la inundación registrada el 6 y 7 de septiembre de 2021, damnificados de Tula de Allende señalaron que persisten obras pendientes y problemas sin resolver derivados de aquella emergencia, que dejó 17 personas fallecidas y cuantiosos daños materiales.

La Gran Asamblea de Damnificados de Tula 2021, que agrupa a representantes de 70 calles afectadas, sostuvo que una parte de las familias aún no ha logrado recuperar completamente su patrimonio y cuestionó los avances de las acciones emprendidas para reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

En un posicionamiento, la organización expresó críticas hacia las obras realizadas en el río Tula y señaló a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al Gobierno federal por proyectos que, según su valoración, presentan deficiencias de planeación, ejecución y participación de los habitantes.

Los damnificados demandaron que las obras hidráulicas prioricen la seguridad de la población y cuenten con respaldo técnico, además de considerar los impactos ambientales y las necesidades de las zonas habitadas.

Autoridades estatales afirmaron mantener trabajos continuos en infraestructura hídrica en Tula y municipios vecinos. Especial

La inundación de septiembre de 2021 provocó afectaciones severas en distintos puntos de Tula y dejó 17 víctimas mortales, entre ellas pacientes con Covid-19 que permanecían hospitalizados en instalaciones del IMSS.

Por su parte, el gobernador Julio Menchaca sostuvo que su administración ha destinado recursos para mejorar la infraestructura hidráulica y disminuir el riesgo en la zona.

El mandatario señaló que se contempla una inversión federal cercana a los 12 mil millones de pesos durante la actual administración, además de recursos estatales. Como parte de las acciones estatales, mencionó una inversión de 50 millones de pesos para modificaciones al sistema de drenaje de la zona afectada y afirmó que se han mantenido trabajos en Tula y municipios de la región