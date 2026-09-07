Monreal anticipa medidas contra evasión fiscal en Paquete Económico 2027

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anticipó que el Paquete Económico 2027 incluirá medidas para combatir la evasión y la elusión fiscal, aunque afirmó que hasta el momento no tiene conocimiento de que contemple nuevos impuestos.

En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal señaló que el Paquete Económico será recibido este martes a las 18:00 horas por las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto, que serán responsables de organizar la discusión y elaborar el calendario de reuniones y comparecencias.

El legislador explicó que, de acuerdo con conversaciones extraoficiales que ha sostenido con el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, se prevé la incorporación de mecanismos para combatir prácticas de evasión fiscal y el uso de empresas factureras.

“Sí me ha dicho que vienen medidas antievasión fiscal y antielusión fiscal”, afirmó, aunque aclaró que todavía no conoce los artículos ni las medidas concretas que serán planteadas.

Monreal sostuvo que las disposiciones podrían incorporarse en la Miscelánea Fiscal o en la Ley de Ingresos y pidió esperar a la presentación formal del paquete antes de anticipar su contenido.

“Hasta este momento yo no tengo conocimiento de que vengan incorporados nuevos impuestos”, señaló.

Respecto de las empresas dedicadas a la facturación simulada, el coordinador morenista consideró que las medidas adoptadas en años anteriores han sido insuficientes y planteó la necesidad de fortalecer las acciones jurídicas contra la evasión fiscal.

“Yo creo que lo que falta es ser más enfático en las medidas y en las acciones jurídicas contra la evasión fiscal”, expresó.

El diputado también aseguró que Morena mantendrá su respaldo a la política social y buscará que el Presupuesto permita continuar con los programas dirigidos a los sectores más desprotegidos, al tiempo que se mantienen unas finanzas públicas responsables.

Indicó que el Presupuesto deberá equilibrar los ingresos y egresos, sin descuidar rubros como educación, salud, infraestructura, economía y salarios.

Sobre la reforma constitucional en materia de doble nacionalidad, Monreal informó que el dictamen podría ser sometido a discusión y votación del Pleno entre el 21 y el 23 de septiembre, una vez que se cumplan los requisitos legales correspondientes.

Afirmó que la bancada de Morena respaldará la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo, explicó, es establecer restricciones para que quienes ejerzan determinados cargos del Poder Ejecutivo no tengan doble nacionalidad.

En otro tema, Monreal rechazó que las actividades de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), encabezada por el diputado Pedro Haces, representen corporativismo, al señalar que la organización se define como plural y autónoma.

También informó que esta semana será llamado el suplente de Zenyazen Escobar García, Ángel Etiem Jiménez Castañeda, para ocupar la curul que quedó vacante tras el fallecimiento del legislador.

Monreal agregó que este martes se realizará un minuto de silencio en memoria de Escobar y que el miércoles se llevará a cabo un homenaje póstumo en el pleno de la Cámara de Diputados.