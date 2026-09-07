Gobierno de Puebla respalda “Operativo Enjambre”y refrenda su compromiso contra la infiltración delictiva

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, manifestó su respaldo al Operativo Enjambre y refrendó el compromiso de su administración para combatir cualquier vínculo entre servidores públicos y organizaciones criminales, bajo los principios de coordinación institucional, apego a la ley y cero impunidad.

Durante un pronunciamiento sobre las acciones de seguridad, el mandatario reconoció el trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en los operativos contra estructuras delictivas que han buscado infiltrarse en instituciones públicas, reportó un comunicado del Gobierno de Puebla.

Armenta Mier afirmó que la seguridad y la paz de los poblanos requieren instituciones coordinadas y firmes, por lo que aseguró que en Puebla existe un “apego irrestricto a la ley y cero impunidad”.

El gobernador señaló que cualquier integrante de su familia, equipo de trabajo o del Gobierno del Estado que tenga vínculos con algún grupo delictivo deberá asumir las consecuencias de sus actos. Reiteró que, desde el inicio de su administración, en diciembre de 2024, su compromiso ha sido servir a los habitantes del estado.

El Gobierno de Puebla señaló que mantiene la coordinación con las instituciones de seguridad federales para contribuir a garantizar paz, justicia y cero impunidad en el estado.