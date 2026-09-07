Después de 16 años encuentran muerto a maestro reportado como desaparecido
Un maestro que fue reportado como desaparecido desde el 10 de abril del 2010 fue localizado sin vida en Durango
Un maestro que fue reportado como desaparecido desde el 10 de abril del 2010 fue localizado sin vida en Durango.
La información fue confirmada a través de redes sociales por Madres Buscadoras de Durango, quienes señalaron que el docente fue encontrado muerto, pero no se proporcionaron más detalles acerca del hallazgo.
Felipe Solís Mendoza había ido a comprar mandado aquel lejano 10 de abril del 2010 y desde entonces se perdió todo contacto.
Después de 16 años la familia lo encontró, no en la manera que hubieran querido, pero por fin regreso a casa.
Madres buscadoras de Durango escribieron en su perfil: “Prof. Felipe Solís, tu búsqueda ha terminado.
Tu familia finalmente puede decir: “Te encontramos.”
No se rindieron. No se cansaron. Nunca te olvidaron”.
Hoy termina una larga espera, aunque el dolor permanezca. “Que esta certeza les permita, poco a poco, encontrar la paz que durante tantos años les fue negada. Descansa en paz, Prof. Felipe. Tu familia te buscó hasta encontrarte”.
Tu memoria vivirá siempre