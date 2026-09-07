Detienen a seis personas por casos de robo a transporte de carga en Hidalgo

Dos operativos realizados en carreteras federales de Hidalgo derivaron en la detención de siete personas y el aseguramiento de inhibidores de señal, además de la recuperación de una carga de 24.8 toneladas de polímero reportada como robada, de acuerdo con el balance semanal de seguridad.

El primer caso ocurrió en la carretera México-Pachuca, donde fueron aseguradas cuatro personas que viajaban en un vehículo que presentaba alteraciones en sus medios de identificación.

En la unidad también fue localizado un inhibidor de señal.

En otro operativo, sobre la carretera México-Tuxpan, agentes interceptaron un camión que transportaba 24.8 toneladas de polímero, mercancía que había sido reportada como robada minutos antes.

Tres personas fueron detenidas y se aseguraron dos inhibidores de señal.

Los siete detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica y las posibles responsabilidades en los hechos investigados.

De acuerdo con el balance semanal del Gabinete de Seguridad, en ese periodo fueron detenidas 31 personas en nueve municipios de Hidalgo por su probable participación en diversos delitos.

El informe incluyó además acciones relacionadas con narcomenudeo, robo a comercio y a transeúntes, así como el aseguramiento y recuperación de vehículos, mercancía y otros objetos presuntamente vinculados con actividades ilícitas.