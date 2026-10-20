Proponen cárcel para servidores públicos que colaboren con crimen organizado

La diputada federal del PAN, Kenia López Rabadán, propuso castigar con prisión por traición a la patria a los servidores públicos que colaboren con el crimen organizado, sin distingo de partidos, al advertir que existe un vacío legal que permite utilizar esa acusación como arma de confrontación política, mientras las presuntas complicidades entre autoridades y cárteles no reciben, a su juicio, el mismo escrutinio.

Hoy pareciera que hay un discurso desde el gobierno y desde distintos medios de comunicación, a propósito de quién es traidora a la patria y quién no es traidor a la patria. Bueno, incluso ha habido algunos integrantes del régimen que dependiendo de la votación que se dé en alguna ley, consideran a los legisladores, traidores a la patria o no traidores a la patria. Y eso es pura retórica, eso es puro discurso, eso es simple y sencillamente politiquería”, afirmó.

Para evitar este vacío, López Rabadán presentó una iniciativa para reformar la fracción XVI del artículo 123 del Código Penal Federal, con el propósito de establecer sanciones para los funcionarios que “faciliten operaciones delictivas de organizaciones criminales y sometan a sus intereses las funciones de seguridad, procuración e impartición de justicia, control migratorio o aduanero, así como las labores de inteligencia del Estado”.

López Rabadán sostuvo que la figura debe aplicarse a conductas concretas y no a diferencias ideológicas o decisiones parlamentarias.

Por ello, planteó que las sanciones alcancen a quienes, desde un cargo público, proporcionen deliberadamente protección, información, recursos del erario o facilidades operativas a las organizaciones criminales.

Desde mi perspectiva, los traidores a la patria son los que están entregando territorio mexicano, son los que están entregando la paz de las familias mexicanas a los cárteles, al narcotráfico. Por eso, el día de hoy he inscrito esta iniciativa: para que el servidor público, esa persona, hombre o mujer, que cobra del erario, esto es, que cobra de los impuestos y que debería estar obligado a darles resultados positivos a los mexicanos”, dijo.

López Rabadán llamó al oficialismo a respaldar la reforma.

Yo convoco al partido Morena, al Partido Verde Ecologista y al PT a que acompañen esta iniciativa, a que de verdad les digamos traidores a la patria a los que sí son traidores a la patria: esos servidores públicos corruptos, ligados con el crimen organizado y con el narco”, expresó.

Ello, al cuestionar que, mientras desde el oficialismo se utiliza la expresión “traición a la patria” para descalificar a adversarios políticos, persistan dudas sobre las investigaciones relacionadas con señalamientos contra funcionarios y representantes de Morena.

Como ejemplo, mencionó el caso Rocha-Moya.

Afirmó que en el caso del gobernador de Sinaloa con licencia, señalado por Estados Unidos de nexos con el Cártel de Sinaloa, se ha impuesto desde el gobierno “un silencio que ensordece”.

No dicen nada, no hay investigaciones objetivas, públicas, conocidas”, sostuvo.

López Rabadán también advirtió sobre los riesgos de que las fiscalías actúen por consigna política y no con autonomía, pues consideró que la aplicación selectiva de la justicia debilita las instituciones y afecta los derechos de los ciudadanos.

Que una fiscalía no tenga objetividad, sino tenga consignas en contra de alguien por su nombre y apellido, por su militancia o por sus posiciones públicas, es terrible, es antidemocrático, es injusto y, por supuesto, hay que exigir que las fiscalías sean autónomas”, afirmó.

En entrevista, la panista también se refirió al caso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, detenido por agentes de la Fiscalía General de la República acusado de permitir operaciones de la CIA en esa entidad, y cuestionada por la posición en la que se encuentra la gobernadora, María Eugenia Campos, la legisladora enfatizó que la postura de Acción Nacional “es que todo se investigue”.

Concluyo diciendo que “el presidente nacional de mi partido, que ha sido claro y público, a propósito de que se investigue. O sea, evidentemente se tiene que investigar de manera objetiva, sin filias, ni fobias, de manera objetiva. Y si hay algo que sancionarse sancione”.