InnovaFest Guadalajara 2026 promueve el emprendimiento, la innovación y desarrollo industrial

Guadalajara volvió a consolidarse como un punto de encuentro para la innovación con la realización de InnovaFest Guadalajara 2026, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que reunió a emprendedores, universidades, inversionistas y líderes de distintas industrias para compartir experiencias, generar alianzas y conocer las tendencias que están transformando el futuro.

El evento celebrado en la Expo Guadalajara el pasado 23 de octubre rompió récord de asistencia con más de 5 mil visitantes; y fue encabezado por la subsecretaria de industria y comercio, Ximena Escobedo; el director general del IMPI, Vidal Llerenas; la secretaria de Ciencia, Innovación y Tecnología de Jalisco; Fanny Valdivia; los liderazgos empresariales de Alejandro Malagón de la CONCAMIN y el Jesús Medina del CCE.

Excélsior

Durante el evento se reconoció a Jalisco como uno de los estados con mayor dinamismo económico y tecnológico del país. Guadalajara fue elegida sede del InnovaFest por la fortaleza de sectores estratégicos como el de semiconductores, farmacéutico y de salud, industrias que tiene presencia relevante en la región y que articulan la vinculación entre centros educativos, de investigación y las empresas manufactureras de productos innovadores.

En este contexto, el sector farmacéutico tapatío fue representado por PiSA Farmacéutica y Grupo Collins. Ambas compañías destacaron la importancia que tiene la industria farmacéutica dentro del ecosistema de innovación de Jalisco y México, así como su interés por mantenerse cerca de las tendencias globales, el talento local y las oportunidades de colaboración que contribuyen al crecimiento del sector y al fortalecimiento de la competitividad de la región.

Asimismo, durante el evento se entregaron patentes a inventores mexicanos y 16 premios y estímulos a innovadores e inventores por más de 3.2 millones de pesos.

Jalisco continúa posicionándose como uno de los principales polos de innovación del país, impulsando la conexión entre industria, academia, emprendimiento y gobierno para construir soluciones a los retos del futuro.