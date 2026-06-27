Pese a señalamientos, INM falla a favor de Eventuarte y Solumax

A pesar de los señalamientos públicos por presuntas irregularidades y de los cuestionamientos sobre su capacidad operativa, las empresas, Construcciones y Acabados Solumax S.A. de C.V. y Eventuarte S.A. de C.V. resultaron favorecidas en la Licitación Pública Electrónica de Carácter Nacional No. LA-04-K00-004K00001-N-34-2026, convocada por el Instituto Nacional de Migración para el servicio de instalación de albergues y puntos de rescate humanitario en las oficinas de representación del organismo en todo el país.

La decisión ha generado inquietud debido a que tanto Eventuarte como Solumax han sido señalada en distintas ocasiones por su presunta falta de experiencia en servicios especializados de infraestructura humanitaria, además de que su historial empresarial estaría más vinculado a la organización de eventos y montajes logísticos que a operaciones de atención migratoria o protección civil.

Diversas voces han cuestionado cómo una empresa sin trayectoria comprobable en la instalación y operación de albergues temporales pudo imponerse en un proceso cuyo objeto exige capacidades técnicas, logísticas y de respuesta humanitaria altamente especializadas.

El fallo también reaviva el debate sobre los criterios de evaluación utilizados por el Instituto Nacional de Migración, particularmente en contrataciones relacionadas con atención a población vulnerable. Especialistas advierten que adjudicar contratos de esta naturaleza a compañías sin experiencia acreditada podría traducirse en deficiencias operativas y riesgos en la atención de personas migrantes.

Hasta el momento, el Instituto y su titular Sergio Salomón Céspedes no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre los elementos técnicos que llevaron a favorecer a Eventuarte, pese a los antecedentes y cuestionamientos que rodean a las empresas.