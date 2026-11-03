Inés "N" se ampara ante el arresto del ICE, pero no ante posible extradición

Un tribunal federal en el sur de Florida decidirá este miércoles si el arresto de Inés Gómez Mont por parte del ICE fue un procedimiento válido, pero la corte se enfoca específicamente en el aspecto migratorio, sin decidir sobre la potencial extradición para que la exconductora de televisión enfrente cargos criminales en México.

Gómez Mont fue arrestada y enviada a un centro de detenciones porque había terminado su permiso para permanecer en Estados Unidos. Ese permiso de estancia lo concedió el Departamento de Seguridad –mediante la forma I-94— cuando Gómez Mont presentó su pasaporte con la visa que le otorgó el Departamento de Estado.

Sin embargo, ese motivo de arresto pudiera ser improcedente porque tanto Inés Gómez Mont como su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, habían solicitado asilo a Estados Unidos en el 2022 y ese proceso sigue pendiente.

La defensa de Inés Gómez Mont presentó un amparo o Habeas Corpus para impugnar su arresto por parte del ICE. Los documentos sobre su caso migratorio permanecen sellados en la Corte Federal del Sur de Florida en Miami, por lo que se desconocen mayores detalles y la defensa sigue sin declarar públicamente.

Como su arresto fue por motivos migratorios, Estados Unidos debe resolver esa situación de manera separada a la solicitud de detención con fines de extradición que el gobierno de México presentó desde septiembre.

El actual arresto queda bajo jurisdicción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que es del que dependen tanto el ICE como el trámite de asilo de la pareja de mexicanos prófugos. Si la solicitud de México de arresto con fines de extradición procede, entonces será el Departamento de Estado a través del de Justicia que lleve a cabo esa detención.