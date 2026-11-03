“Hoy es César, pero mañana podrías ser tú”: advierte exalcalde Juan Blanco

•⁠ ⁠“No pedimos privilegios, lo único que pedimos es justicia”, afirma en un video difundido en sus redes sociales.

“Hoy es César, pero mañana podrías ser tú”, advirtió el exalcalde de Chihuahua, Juan Blanco, al denunciar lo que considera una persecución política contra César Jáuregui Moreno y alertar que una situación semejante podría afectar a cualquier ciudadano, independientemente de su profesión o actividad política.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el expresidente municipal y uno de los integrantes más antiguos del movimiento Libertad para César expresó su preocupación por el proceso penal que enfrenta el exfiscal de Chihuahua, actualmente recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.

“Hoy quiero hablarles con absoluta claridad. Lo que está viviendo nuestro amigo César Jáuregui nos preocupa profundamente”, expresó Blanco al inicio de su mensaje.

El exalcalde sostuvo que desde el primer momento han exigido que las circunstancias relacionadas con el caso sean aclaradas públicamente y que se garantice el respeto a los derechos del exfuncionario.

“Nosotros hemos sostenido desde el primer momento que estas circunstancias tienen que ser aclaradas de frente a la sociedad”, manifestó.

Juan Blanco fue enfático al señalar que, desde su perspectiva, el proceso contra Jáuregui tiene motivaciones políticas.

“Esto es una persecución política en contra de un político chihuahuense”, afirmó.

Asimismo, insistió en que el exfiscal tiene derecho a un proceso justo, a la presunción de inocencia y, particularmente, a que se le permita enfrentar las acusaciones fuera de prisión.

“César tiene derecho a un proceso justo, pero sobre todo la presunción de inocencia, que se le permita llevar a cabo su proceso fuera de la cárcel”, expresó.

El expresidente municipal subrayó que la exigencia de justicia no representa una solicitud de trato especial para Jáuregui, sino el reclamo de que se respeten sus derechos.

“No pedimos privilegios, lo único que pedimos es justicia”, enfatizó.

En la parte final de su mensaje, Blanco lanzó una advertencia sobre las implicaciones que, a su juicio, podría tener este caso para cualquier sector de la sociedad.

“Hoy es César, pero mañana puede ser un empresario, puede ser un maestro, puede ser un periodista o puede ser un adversario político”, señaló.

El pronunciamiento ocurre mientras César Jáuregui Moreno permanece vinculado a proceso por el delito de traición a la patria, derivado de hechos relacionados con la presencia de cuatro agentes extranjeros durante acciones vinculadas al desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua.

La defensa del exfiscal ha sostenido que no existen pruebas de que Jáuregui haya autorizado la intervención operativa de agentes extranjeros y ha cuestionado que los hechos investigados puedan configurar el delito que se le atribuye.

Juan Blanco ha sido uno de los participantes constantes en las movilizaciones de apoyo al exfiscal, entre ellas la caravana realizada el pasado 24 de octubre, cuando cientos de vehículos recorrieron las calles de Chihuahua para exigir su libertad.

Con este nuevo mensaje, el exalcalde se suma a las voces que reclaman que Jáuregui pueda continuar su defensa en libertad y que el proceso judicial se desarrolle con pleno respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.