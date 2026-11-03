Peso mexicano tropieza frente al dólar por elecciones en Estados Unidos

Después de dos días de buenas ganancias frente al dólar, el peso mexicano perdió un poco de terreno, en medio del nerviosismo que provocan las elecciones legislativas en Estados Unidos y las tensiones internacionales.

Durante las primeras operaciones del día, el dólar se vendía en los mercados internacionales en 18.59 pesos, lo que representa una caída de 0.15% para la moneda mexicana. Aunque el retroceso es pequeño, contrasta con el buen resultado del lunes, cuando el peso ganó 1.1%, su mejor jornada desde abril.

Y es que los inversionistas tienen la mirada puesta en Estados Unidos, donde este martes se celebran las elecciones intermedias, que definirán qué partido tendrá el control del Congreso y, con ello, qué tan fácil o complicado será para el gobierno estadounidense sacar adelante sus proyectos.

A esta incertidumbre se suma las tensiones entre Washington y Teherán, que siguen alimentando las preocupaciones por el panorama internacional.

Además de las elecciones, más tarde se conocerán nuevos datos sobre las ofertas de empleo en Estados Unidos, algo que permitirá saber qué tan fuerte o débil se encuentra su mercado laboral.

Este reporte servirá como antesala de las cifras de empleo y desempleo que se darán a conocer el viernes y que suelen provocar movimientos importantes en el precio del dólar.

Banco de México

En tanto, en el país, el Banco de México anunciará este jueves su decisión sobre las tasas de interés, un dato que los inversionistas siguen muy de cerca porque puede influir directamente en el comportamiento del peso.

Por ahora, todo apunta a que el banco central dejará las cosas como están. De acuerdo con una encuesta de Reuters, los especialistas esperan que Banxico mantenga sin cambios su tasa de referencia.

Incluso, los analistas consultados consideran que las tasas podrían permanecer en el mismo nivel hasta el segundo trimestre de 2028.