Pago del Bienestar inicia hoy: ¿qué letra cobra este 3 de noviembre?

Este martes 3 de noviembre comienza la dispersión de los apoyos de los Programas para el Bienestar, correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de 2026. El primer depósito será para las personas cuyo primer apellido comienza con la letra A.

La Secretaría de Bienestar informó que los pagos se realizarán de manera escalonada hasta el próximo 27 de noviembre, directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Cuánto deposita el Bienestar?

Los montos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre son los siguientes:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Por su parte, las personas beneficiarias de Sembrando Vida recibirán su jornal mensual de 6 mil 450 pesos el próximo 11 de noviembre.

Calendario de pagos

El depósito se realizará de acuerdo con la primera letra del primer apellido, conforme al siguiente calendario:

Martes 3 de noviembre - A

Martes 3 de noviembre - A Miércoles 4 de noviembre - B

Jueves 5 y viernes 6 de noviembre - C

Lunes 9 de noviembre - D, E, F

Martes 10 y miércoles 11 de noviembre - G

Jueves 12 de noviembre - H, I, J, K

Viernes 13 de noviembre - L

Martes 17 y miércoles 18 de noviembre - M

Jueves 19 de noviembre - N, Ñ, O

Viernes 20 de noviembre - P, Q

Lunes 23 y martes 24 de noviembre - R

Miércoles 25 de noviembre - S

Jueves 26 de noviembre - T, U, V

Viernes 27 de noviembre - W, X, Y, Z

Para consultar la fecha correspondiente o resolver dudas, se puede llamar a la Línea de Bienestar al 800 639 42 64.